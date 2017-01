Dakar : Sébastien Loeb – « Nous avons le potentiel pour y arriver »

Battu par Stéphane Peterhansel sur cette édition 2017

Le nonuple champion du monde des rallyes n’abandonne pas l’idée de remporter le Dakar.

Jamais Sébastien Loeb n’a été aussi près de s’imposer sur le Dakar. Leader avant la dixième étape avec un peu moins de 2’ d’avance sur Stéphane Peterhansel, le Français avait perdu les commandes de la course jeudi soir, et pointait à près de 6’ de son équipier de Peugeot Sport hier avant la spéciale décisive.

Parti pour frapper un grand coup, le nonuple champion du monde des rallyes avait perdu tout espoir de refaire son retard sur Peterhansel après une crevaison. Deuxième à l’arrivée, l’Alsacien veut avant tout retenir le résultat brut.

« C’est un progrès, et déjà nous sommes restés sur la piste, expliquait Loeb hier à Buenos Aires. Nous avons fait quelques erreurs de navigation mais finalement on s’en est bien sortis, sur un Dakar aussi compliqué que celui-là. »

Au volant d’une 3008 DKR redoutable, le duo Loeb – Elena a cumulé cinq victoires d’étape et s’est aussi montré plutôt inspiré lors des portions de navigation, fruit d’un travail de préparation intense en amont de l’épreuve. De quoi laisser l’espoir de s’imposer un jour sur le Dakar.

« C’est sûr qu’au niveau de la vitesse, on était au-dessus, et lorsqu’on attaquait fort, on arrivait à faire des écarts importants. Nous avons le potentiel pour y arriver.

Je ne pense pas que je vais faire autant de Dakar que Peterhansel, mais l’objectif c’est de réussir à le gagner un jour : il va falloir persévérer. Pour l’instant, nous avons trois voitures Peugeot sur le podium, alors nous allons savourer cela, et on verra pour la suite. »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel