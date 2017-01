2 nouvelles Recrues pour la prochaine saison Modlite Québec

Alexia Roux et Steve Comeau au sein de la troupe Modlite Québec

Tel que nous vous l’avions déjà annoncé précédemment, plusieurs nouveaux pilotes feront leurs apparitions au sein de la troupe Modlite Québec en vue de la prochaine saison.

Parmi eux plusieurs ont déjà acquis beaucoup d’expérience de la course à toutes sortes de niveaux et connaissent parfaitement l’adrénaline de bien performer en piste et c’est justement le cas de nos deux pilotes recrues qu’il me fait plaisir de vous présenter.

Alexia et Steve forment un couple dans la vie mais sur la piste chacun voudra certainement amasser plus de points que l’autre en vue de l’obtention du fameux titre de Recrue de l’année

Le titre tant convoité par tous les nouveaux venus non seulement au sein de Modlite Québec mais assurément pour toutes les classes de courses confondues car il revêt un intérêt particulier.

On ne peut le gagner qu’une seule fois tandis que le titre de Champion de l’année peut lui se gagner à plusieurs reprises ou même après plusieurs années d’expériences et de conduite sur nos pistes de terre battue…..bonne chance à nos deux premiers candidats.

Alexia Roux

Alexia est une toute jeune femme de seulement 16 ans qui est née dans la municipalité de Warwick et qui y réside toujours d’ailleurs….(son ami de cœur est Steve Comeau autre recrue Modlite Québec dont il en sera question un peu plus bas).

Alexia sera au volant d’un bolide de marque PRO anciennement connu avec le fameux # 7 qui était la deuxième voiture de Réjean Lemieux # 30 que l’on peut voir très souvent sur nos pistes et sur les podiums.

Le nouveau propriétaire de ce bolide est Gilles Comeau et Alexia a conclu une entente avec Gilles pour le louer pour la prochaine saison. Alexia participera seulement aux épreuves comptant pour les points de Championnat et de Recrue de l’année.

Sa passion de la course automobile lui vient de son père Stéphane Houde et cela depuis qu’elle a 4 ans. Ses débuts en course se sont faits dès l’âge de 13 ans en série autos à obstacles (classe 13-17 ans) terminant bonne 3e au Championnat et par la suite elle se dirige vers les tracés de glace gagnant le Championnat dès sa toute première saison.

Elle retourne en série autos à obstacles par la suite et ce toujours en classe 13-17 ans terminant cette fois au 4e échelon….l’hiver suivant venu elle retourne encore sur la glace et va même courser sur l’ovale de St-Guillaume y gagnant le Championnat.

Maintenant c’est la série Modlite Québec sur terre battue qui la passionne….et vous verrez certainement le # 92 sur un podium au cours de l’été prochain.

Alexia ne remerciera jamais assez sa famille qui l’encourage dans sa passion de la course automobile ainsi que la famille Comeau pour son bolide.

Steve Comeau

Steve est notre deuxième recrue officielle pour débuter la prochaine saison et comme vous avez pu vous en rendre compte dans le texte précédent, il est l’ami de cœur d’Alexia Roux.

Steve est âgé de 19 ans et pour lui….rien de moins que de remporter le titre de Recrue de l’année chez Modlite Québec et ce même s’il devra devancer et peut-être…qui sait…. « cacher » certains petits ajustements sur son bolide à l’équipe d’Alexia.

Il devra aussi devancer quelques-uns des autres nouveaux pilotes qui rejoindront la série d’ici l’ouverture de la saison officielle et dont je vous parlerai dans les semaines à venir s’il veut parvenir à son désir le plus cher soit celui de remporter le titre de Recrue de l’année.

Pour se joindre à la troupe de pilotes Modlite Québec Steve a récemment fait l’acquisition du très performant bolide jaune # 5 appartenant auparavent à Michaël Dion pilote mais aussi fabriquant des bolides « Racemick » et que vous avec vu à plusieurs reprises sur le podium; Steve a choisi le # S8 pour s’illustrer devant vous prochainement.

Soudeur de son métier chez Cascades il va certainement trouver le temps pour mettre les bons ajustements à son bolide et ce toujours avec l’aide de Michaël Dion…donc, Steve sera certainement à surveiller de très près en piste.

Son père est son véritable modèle lui qui a coursé 15 ans en Autocross, remporté le Championnat provincial courses à obstacles en 2015….pour trois fois en quatre saisons sur le podium de Championnat…..très impressionnant vraiment et maintenant souhaitons que Steve suive les précieux conseils du paternel qui lui seront plus que profitables.

Souhaitons bonne chance à ces deux nouveaux pilotes mais surtout souhaitons leurs beaucoup de plaisir au sein de la troupe Modlite Québec.

Notre prochaine saison promet d’être tout aussi excitante que celle que nous venons tout juste de terminer…on vous y attend même s’il reste encore quelques mois avant le début de la prochaine saison!

N’hésitez pas à joindre la série Modlite Québec et comme vous avez pu vous rendre compte de tout le sérieux de la série durant notre saison 2016…. vous serez certainement tenté de vous joindre au groupe durant la pause hivernale….l’adrénaline coule à flots avec Modlite Québec.

C’est une invitation de Modlite Québec ainsi que de Pièces d’Autos Dionne & Frères de Drummondville commanditaire officiel de la série Modlite Québec.

Pour plus d’informations sur notre série ou pour acquérir un bolide de qualité en vu de la saison 2017 ou tout simplement connaître les pilotes et admirer ces superbes bolides à l’échelle 5/8 de leurs grands frères Modifiés, visitez régulièrement notre site internet :

http://www.modlitequebec.com

source: Réjean « Regg » Ouellet – Relationniste Modlite Québec