Le Magnus Racing quitte le WeatherTech Championship

Pour le Pirelli World Challenge

Le Magnus Racing vient d’annoncer son départ du WeatherTech SportsCar Championship pour un double programme en Pirelli World Challenge.

Le Magnus Racing ne fera plus partie du paysage GTD et ce dès les prochaines 24H de Daytona. En effet, le patron pilote John Potter a annoncé cette après-midi, l’arrêt du programme en WeatherTech SportsCar Championship avec leur Audi R8 LMS.

Après sept ans passé en endurance, l’équipe américaine entamera un nouveau chapitre de son existence avec un engagement en championnat sprint. En effet, on retrouvera le Magnus Racing en Pirelli World Challenge dès la saison 2017 avec deux autos.

Toujours avec Audi et le support du constructeur germanique, le team engagera une R8LMS en catégorie GTA pour John Potter et une seconde en GT, catégorie regroupant les pilotes pros.

Ce dernier n’a pour le moment pas encore été annoncé même si il s’agira d’un pilote officiel Audi. Potter avance l’envie de se fixer un nouveau challenge pour justifier ce changement de championnat. On peut légitimement estimer que les déboires et pénalités reçus la saison passée en WeatherTech Championship et ayant éliminés Andy Lally et Potter du titre, ne sont pas étrangers à ce nouveau défi.

« Quand nous avons évalué nos options pour 2017, nous avons pensé que c’était une bonne opportunité de poursuivre vers un nouveau challenge. Quand je considère que j’ai couru en championnats pros depuis 10 ans, je réalise que le format sprint a été très rare et le timing semble bon pour voir comment nous nous en sortons.

ça sera une nouvelle ère pour l’équipe, pas simplement à cause du nouveau championnat mais surtout compte tenu de l’approche sprint et qu’il n’y ait qu’un seul pilote par voiture. Nous devrons avoir une toute autre approche.

Faire courir deux autos a toujours été dans nos ambitions, et même si nous avons déjà engagé deux autos au Rolex 24 à Daytona, le format unique du PWC nous donne l’opportunité de réellement explorer cette voie. » – John Potter, propriétaire et pilote du Magnus Racing.

source: www.us-racing.com par Sylvain LE MOUEE (photo © Magnus Racing)