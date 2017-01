Manor : La voiture 2017 est prête, au cas où…

Reste à trouver l’argent pour la produire

L’équipe Manor, placée en redressement judiciaire il y a quelques jours, dispose dans ses cartons des plans pour fabriquer sa propre monoplace 2017, au cas où un investisseur ou un acheteur potentiel se manifesterait à temps.

C’est ce qu’a confirmé l’administrateur judiciaire, FRP Advisory, aux quelques personnes qui ont demandé à consulter le dossier.

Par contre aucune pièce n’a été produite. On ne sait pas non plus si la coque peut être homologuée par la FIA.

Pour que Manor soit présente à temps à Melbourne (il est maintenant exclu que l’équipe soit prête pour les essais hivernaux de Barcelone), il faudrait que l’argent arrive d’ici une semaine environ.

Manor pourrait demander une dérogation afin de manquer les trois premières courses, comme le permet le règlement de la FIA, au cas où des discussions sérieuses avec un repreneur seraient entamées passé ce délai.

source: http://motorsport.nextgen-auto.com