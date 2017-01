Dakar : Sébastien Loeb remporte l’étape

Parti en trombe dans la première partie de la spéciale de l’étape entre San Juan et Rio Cuarto

Sébastien Loeb (Peugeot) n’a pourtant pas profité de la seconde portion plus typée WRC pour creuser encore plus l’écart et revenir sur Stéphane Peterhansel (Peugeot) dans l’optique de la victoire finale.

Le tenant du titre a réalisé une très belle prestation après la neutralisation, effaçant presque totalement les 2’56 » de retard qu’il comptait à l’arrivée de la première section chronométrée.

Dakar 2017 – jour 11 – de San Juan à Rio Cuarto

Peterhansel échoue pour 18″ à l’arrivée derrière Sébastien Loeb, mais conserve 5’32 » d’avance au classement général et se dirige droit vers un 13e succès sur le Dakar demain à Buenos Aires.

Plus d’informations à suivre avec les classements complets de la journée.

Classement étape 11

classement général

source: Autohebdo.fr