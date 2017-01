Dakar : Une bagarre dans « une bonne ambiance » chez Peugeot

Sébastien Loeb est le meneur du Dakar avant l’étape de jeudi vers San Juan

Les deux journées à venir s’annoncent décisives en vue de la victoire finale sur le Dakar entre Sébastien Loeb et Stéphane Peterhansel, les mieux placés au général.

Sauf incroyable retournement de situation, Peugeot est en position de force pour remporter la 39e édition du Dakar samedi à Buenos Aires en Argentine. Sébastien Loeb devance avant la dixième étape ce jeudi ses équipiers Stéphane Peterhansel de 1’38 » et Cyril Despres de 17’17 ».

Si Nani Roma (Toyota) n’a pas encore totalement abdiqué, avec un parcours qui pourrait devenir un peu plus favorable à son Hilux, l’Espagnol pointe à plus de 23′, et sait que, sauf erreur ou panne mécanique concernant les 3008 DKR, la partie s’annonce compliquée.

Dans le clan français, la lutte pour le succès final se jouera sur les deux étapes de jeudi et vendredi, avec de la navigation et les dernières dunes au programme. Sébastien Loeb et Daniel Elena seront en position d’ouvreurs entre Chilecito et San Juan.

« L’étape va être compliquée, souligne le nonuple champion du monde des rallyes. Etant en tête, on va partir devant et balayer la piste. Et à priori il y a beaucoup de hors-piste. Stéphane est très rapide aussi.

On est en bagarre. Mais on le fait dans une bonne ambiance. On est tous là pour faire gagner Peugeot avant tout. Une fois qu’on est dans la voiture, chacun a envie d’être plus rapide que l’autre, forcément. Mais ça, c’est la course… »

Une lutte qui ne semble pas rencontrer pour le moment d’interférences de la part de l’encadrement de Peugeot Sport. « Les consignes d’équipes ont toujours existé dans les sports mécaniques, rappelait Stéphane Peterhansel après la huitième étape.

Mais avec trois Peugeot en tête j’espère que non, je préfèrerais qu’on se bagarre jusqu’à la fin de la course. On verra. »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel