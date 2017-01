Dakar : Sébastien Loeb vainqueur provisoire à San Juan

Sébastien Loeb a remporté la dixième étape du Dakar 2017, mais le résultat reste encore en suspens

Sur une étape avec une navigation encore présente, Sébastien Loeb a signé une quatrième victoire sur cette dixième étape du Dakar 2017 entre Chilecito et San Juan.

Le résultat reste toutefois encore provisoire, ASO devant se prononcer sur l’incident impliquant Stéphane Peterhansel, qui a percuté un motard et attendu les secours au côté du blessé.

Dakar 2017 – dixième étape du Dakar 2017 entre Chilecito et San Juan

Le nonuple champion du monde des rallyes, devancé par Cyril Despres en début de spéciale, a effacé un retard de plus de 7′ sur son équipier, en profitant d’une seconde partie d’étape au profil plus WRC, et favorisant l’ancien pilote Citroën.

Repassé en tête près le CP2, Sébastien Loeb conclut finalement avec 2’33 » sur Cyril Despres. Le podium du jour est complété par Stéphane Peterhansel, 3e à 6’45 ». Bien parti, en étant classé en tête au WP1, le vainqueur du Dakar 2016 a été impliqué dans un accident au niveau du 83e km.

Peterhansel a percuté le motard Simon Marcic, l’incident laissant le Slovène avec une fracture ouverte tibia-péroné. Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottret ont assisté Marcic avant l’arrivée des secours.

Comptant près de 12′ de retard au WP2, Peterhansel a réduit petit à petit l’écart pour concéder un peu moins de 7′ sur la ligne d’arrivée. Mais le résultat reste provisoire puisque ASO avait indiqué dans la journée que le temps perdu par Peterhansel pourrait être recrédité au pilote de la 3008 DKR n°300.

Yazeed Al-Rajhi (Mini) prend la 4e place à 11’35 » devant Orlando Terranova (Mini) à 12’44 » et Giniel de Villiers (Toyota) à 15’20 ». Mikko Hirvonen (Mini) a connu une journée galère après avoir cassé son radiateur suite à un accrochage avec un camion. Le Finlandais avait passé le WP5 à plus de 3h.

La victoire finale devrait en tout cas se jouer entre les pilotes Peugeot, puisque Nani Roma (Toyota), dernier rival sérieux des 3008 DKR, perd plus d’une demi-heure ce jeudi et termine 10e.

Au classement général, Sébastien Loeb possède avant l’officialisation du résultat 8’23 » sur Stéphane Peterhansel et 19’50 » sur Cyril Despres. Nani Roma pointe à 55’05 » devant Giniel de Villiers (Toyota) à 1h37’04 ».

Classement Etape 10

Classement après Etape 10

source: Autohebdo.fr (photo © DPPI / E. Vargiolu)