Capirossi représentera Dorna à la Direction de Course

Le Bureau Permanent a dévoilé le nom des membres qui composeront la Direction de Course en 2017

Le Bureau Permanent du Championnat du Monde MotoGP™, composé de Vito Ippolito (Président, Fédération Internationale de Motocyclisme) et Carmelo Ezpeleta (CEO, Dorna Sports), s’est réuni lundi 9 janvier.

Ces derniers ont profité de l’occasion pour annoncer que la Dorna avait nommé Loris Capirossi en tant que représentant de Dorna au sein de la Direction de Course.

La Direction de Course sera ainsi organisée de la façon suivante : Mike Webb, Directeur de Course (Représentant IRTA), Franco Uncini, Responsable Sécurité (Représentant FIM) et Loris Capirossi (Représentant Dorna).

source: MotoGP.com