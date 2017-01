World RX : Petter Solberg s’allie à Volkswagen

Double champion du monde World RX 2014 et 2015

Le Norvégien tentera de retrouver sa couronne abandonnée à Mattias Ekström en 2016, en disputant la saison 2017 avec une Volkswagen Polo RX et avec le soutien du constructeur allemand.

Johan Kristoffersson et Petter Solberg seront réunis en 2017.

2017 sera l’année du changement pour Petter Solberg. Après avoir disputé les trois premières saisons du World RX avec une DS3 RX Supercar, le Norvégien, qui explorait plusieurs options pour attirer un constructeur, évoluera finalement sur une Volkswagen Polo RX Supercar, engagée par le PSRX – Volkswagen Sweden.

Le double champion du monde 2014 – 2015 de la discipline sera associé au Suédois Johan Kristoffersson, vice-champion du monde 2016, au sein d’une structure qui recevra le soutien technique de Volkswagen Motorsport, tout en restant basée dans les locaux du PSRX.

« Nous sommes impatients de travailler de concert avec Petter Solberg et Volkswagen Sweden en Championnat du Monde de Rallycross, explique Sven Smeets, patron de la division Motorsport de la marque de Wolfsburg.

Après le grand succès avec la Beetle en Global Rallycross Challenge aux États-Unis et le réalignement de notre société vers les équipes-clientes (après l’arrêt du programme WRC, Ndlr), l’expansion en World RX est la prochaine étape logique.

Sur la base de nos connaissances et de notre succès en GRC et WRC, nous allons construire les Volkswagen Polo RX Supercars et fournir un soutien technique. L’équipe de Petter Solberg et Volkswagen Sweden s’occuperont du fonctionnement de l’ensemble du projet. Cette coopération renforcée offre tout ce qui est nécessaire pour réussir. »

Si en 2015, Volkswagen Team Sweden alignait Johan Kristoffersson et Tord Linnerud, la formation s’était associée l’an passé avec Marklund Motorsport, créant le Volkswagen RX Sweden. La formation dirigée par Jan Marklund avait récemment décidé de recentrer son attention sur l’Euro RX pour 2017.

Le duo Solberg – Kristoffersson devrait bénéficier d’une belle carte à jouer, face aux Audi S1 EKS RX, Peugeot 208 du Team Peugeot-Hansen ou Ford Focus RS RX du Hoonigan Racing Division. Avec pour but affiché de jouer les premiers rôles.

« Avec le soutien de Volkswagen Sweden et Johan Kristoffersson comme coéquipier, tout est possible, avoue Solberg. Dès le début, nous viserons les premières places dans le championnat, c’est ma priorité pour 2017. Je veux cela pour mon équipe PSRX et pour Volkswagen Sweden.

Toute mon équipe a travaillé si dur pendant tant d’années pour être en mesure de conclure cet accord et maintenant nous sommes ici, c’est fantastique. C’est vraiment le rêve pour moi. Nous avons tellement de potentiel maintenant, mais nous avons aussi beaucoup de travail à faire – mais quel avenir incroyable. »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © PSRX – Volkswagen Sweden)