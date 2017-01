Une série de rallycross électrique aux États-Unis

Mettant en scène des voitures développées par STARD

La série E/RACING, organisée par Speedleague (fondé par le créateur du Global Rallycross Challenge Global Rallycross Challenge Brian Gale), va voir le jour de l’autre côté de l’Atlantique en fin d’année.

Mettant en scène des voitures développées par STARD (Stohl Advanced Research and Development, propriété de l’ancien pilote WRC Manfred Stohl), le championnat débutera le 31 octobre prochain à Las Vegas (Nevada), avant de se diriger notamment vers Los Angeles (Californie) et New York. Cinq manches seront au programme.

STARD, partenaire technique majeur, qui fournira les voitures, les pièces et un support aux écuries, avait confirmé le développement d’un prototype de Supercar électrique l’an passé.

source: Autohebdo.fr