Pour le jeune prodige Raphaël Lessard en 2017

Le Champion 2016 du Super Late Model CARS Tour amorcera sa saison le 29 janvier au SpeedFest 2017 de la série CRA en Georgie.

Un calendrier 2017 fort chargé attend Raphaël Lessard, le Champion 2016 de la série CARS Tour, alors que vingt-trois courses figurent à son calendrier préliminaire, dont trois dans la série ARCA, l’anti-chambre des prestigieuses séries NASCAR.

Le pilote de la Toyota Camry #99 FRL Express / Team Coach Imaging / Toyota / JBL Audio sera de retour avec Gilliland Racing pour une deuxième saison. Lessard amorcera sa saison 2017 le dimanche 29 janvier alors qu’il participera au traditionnel SpeedFest de la série CRA pour une course de 200 tours au Watermelon Capital Speedway, en Georgie.

Contrairement à 2016, et en ligne avec le plan de match établi par son agent Robert Desrosiers, David Gilliland Racing et Toyota TRD, Raphaël ne courra pas dans un seul championnat en 2017, mais bien dans 5 séries différentes, soit dans les séries CRA, CARS, PASS, SSS et ARCA.

Le fait saillant de ce calendrier réside dans l’invitation faite par Toyota à Raphaël, un pilote du programme de développement Toyota, pour qu’il participe à 3 courses ARCA durant l’été.

Deux de ces trois courses sont confirmées et il s’agit du Nashville ARCA 200 au Nashville Fairgrounds Speedway, le 8 avril, et du Winchester ARCA 200 au Winchester Speedway, en Indiana, le 6 août.

La 3e course ARCA sera annoncée sous peu. Pour ces trois courses, Raphaël fera partie de l’équipe de course Venturini Motorsports, dirigée par l’unique Billy Venturini.

Fort d’un championnat dans la série CARS Tour avec ses 4 premières places, 8 top 5 et 9 top 10, le jeune Beauceron a également été élu comme « Pilote Late Model 2016 le plus populaire » en Amérique du Nord selon un concours mené par Speed51.com et commandité par ARBodies.

Ce sont des milliers d’amateurs de course automobile aux États-Unis et au Canada qui ont voté pendant quelques mois sur le site de Speed51 pour déterminer le gagnant. Lessard compétitionnait pour le titre contre plus de 600 pilotes représentant 21 séries et 78 pistes locales au Canada et aux États-Unis.

En 2017 il touchera à plusieurs séries et plusieurs courses de longue haleine qui l’occuperont de fin janvier jusqu’au début décembre 2017. « Je suis très excité pour la saison à venir. J’aurai plusieurs courses de 400 tours sans compter les trois courses ARCA.

Ce sera toute une saison et je remercie Gilliland Racing et Toyota pour leur support. J’ai hâte de reprendre le volant avec eux. Merci aussi à Toyota pour l’invitation à participer aux trois courses ARCA – ce sera tout simplement fantastique » de dire Raphael Lessard.

Deux compagnies de la Beauce contribuent également aux succès de Raphaël Lessard. Il s’agit de FRL Express, de St-Joseph-de Beauce, la compagnie de transport de son père, sans qui rien de cette aventure n’aurait pu voir le jour, n’eut été de son implication, et de Team Coach Imaging (Lettra Pub au Canada), une compagnie de lettrage pour autobus, véhicules récréatifs et flottes commerciales, installée à Ste-Marie-de-Beauce.

Raphaël sera aux États-Unis la semaine prochaine pour assister au banquet de fin de saison du CARS Tour, le 14 janvier, et en profitera pour visiter les nouvelles installations de David Gilliland à Morrisville, Caroline du Nord, puis pour prendre part à des rencontres préparatoires pour la nouvelle saison.

source: Torchia Communications