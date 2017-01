Le pilote de la Coupe Nissan Micra, Stefan Rzadzinski, rassemble sa communauté

Pour gagner sa place au sein de la compétition annuelle Race Of Champions

La croisade du résident d’Edmonton a rassemblé près de 10 000 votes pour lui offrir une place trés convoitée au sein de l’équipe ROC Factor Amérique du Nord.

Hier, le pilote de la Coupe Nissan Micra, Stefan Rzadzinski, s’est vu offrir l’occasion d’une vie, soit celle de participer à la course Race Of Champions, un événement annuel réunissant les meilleurs pilotes de sport automobile au monde pour des duels sur la piste.

Par l’entremise d’un concours en ligne basé sur les votes de fans, un pilote de l’Amérique du Nord avait la possibilité de rejoindre les légendes de la course et de participer à la première édition de la Race Of Champions à avoir lieu en Amérique du Nord.

Après une course aux votes particulierement serrée et une avalanche d’appuis de sa communauté, Stefan a été l’heureux gagnant.

Il représentera l’équipe ROC Factor Amérique du Nord à la course Race Of Champions, qui se tiendra les 21 et 22 janvier à Miami, en Floride.

Affiche Race Of Champions annonçant le gagnant nord-américain, le pilote de la Coupe Nissan Micra, Stefan Rzadzinski, d’Edmonton, en Alberta

Outre la réalisation de ce que la communauté du sport automobile appelle un « rêve de pilote », cette épreuve permettra de faire connaître Stefan ainsi que sa ville natale, Edmonton, en Alberta, au monde du sport automobile.

Cette course réunit quelques-uns des meilleurs pilotes au monde, pilotes d’IndyCar, Formule 1, NASCAR, Le Mans, MotoGP et Rally X pour une fin de semaine de course particulièrement excitante.

Cette année, la course Race Of Champions offre à un pilote de l’Amérique du Nord l’occasion de s’aligner à la Coupe des Nations de la course Race Of Champions aux côtés de James Hinchcliffe, l’étoile canadienne d’IndyCar.

Le gagnant aura aussi la possibilité de courir dans un groupe incluant l’équipe de NASCAR É.-U., Kyle et Kurt Busch, l’équipe d’IndyCar É.-U., Alexander Rossi et Ryan Hunter-Reay, et l’équipe de Rally X É.-U., Travis Pastrana et Scott Speed, tous dans des voitures identiques.

Stefan Rzadzinski, pilote canadien de la Coupe Nissan Micra

La lutte pour la seule place nord-américaine a été très féroce, car Stefan était en concurrence avec un pilote populaire de IndyCar É.-U. qui a reçu un grand nombre d’appuis de célébrités. Pour s’assurer de gagner cette place, Stefan a mis sa confiance dans sa famille, ses amis et sa communauté.

À sa grande surprise, il a reçu un nombre considérable d’appuis de la part des résidents d’Edmonton ainsi que de partisans de partout au Canada. Grâce à des mises à jour touchantes et fréquentes sur les médias sociaux et à des entrevues dans les médias, Stefan a su réunir un grand nombre de fans qui l’ont accompagné à chaque étape du processus.

Parmi ceux ci, la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, le maire d’Edmonton, Don Iveson, le maire de Calgary, Naheed Kurban Nenshi, l’organisation des Oilers d’Edmonton et un ancien joueur de la LNH, Andrew Ference.

Stefan Rzadzinski dans sa voiture Ici Pneu/Tireland de la Coupe Nissan Micra (69), commandité par le Groupe Touchette

Après une course serrée, Stefan a reçu près de 10 000 votes, ce qui lui a permis de se hisser au premier rang devant neuf autres concurrents. « Je n’arrive pas encore à croire que je vais représenter le Canada et ma ville natale, Edmonton, en Alberta, à la prochaine course Race Of Champions », a déclaré Stefan Rzadzinski.

« L’occasion de courir aux côtés de légendes de la course est vraiment un honneur et un rêve que je n’aurais pu réaliser sans l’amour et le soutien de ma communauté. Je suis vraiment reconnaissant, et j’ai hâte de voir ce que cette incroyable occasion va m’apporter pour mon avenir dans le sport automobile. »

Stefan a commencé la course de kart à l’âge de huit ans et il n’a depuis jamais cessé de poursuivre son rêve. Étant maintenant un pilote expérimenté, Stefan a aussi disputé des courses en IndyCar. Plus récemment, il a participé à la Coupe Nissan Micra.

Au cours des deux dernières années, Stefan, 24 ans, a été l’un des favoris de la série monotype Coupe Nissan Micra disputée en Ontario et au Québec. Commandité par le Groupe Touchette, Stefan s’est classé au troisième rang final en 2015 et au quatrième en 2016 au volant de la voiture Ici Pneu/Tireland.

Stefan, le seul pilote de la Coupe Nissan Micra de l’Ouest canadien, a remporté au total 13 podium de la Coupe Nissan Micra, y compris quatre premières places, faisant ainsi de lui l’un des favoris des fans, avec de grandes ambitions pour l’avenir.

« La communauté de la Coupe Nissan Micra est très fière du succès de Stefan et elle a hâte de le voir courir lors de la Race Of Champions », a mentionné Jacques Deshaies, le promoteur de la Coupe Nissan Micra.

« Étant la série de courses la plus abordable au Canada, la Coupe Nissan Micra a été créée pour aider à propulser les carrières de jeunes pilotes dans le monde du sport automobile, et nous sommes impatients de voir ce que lui réserve l’avenir. »

À propos de la Coupe Nissan Micra

Plébiscitée par Auto Sport Québec (ASQ) et présentée par JD Promotion & Compétition avec le soutien de Nissan Canada, la Coupe Nissan Micra 2015 a mis exclusivement en vedette la Micra S de 1,6 L à boîte manuelle de série bénéficiant de modifications mineures, notamment une suspension NISMO – pour en faire une version de course.

À la différence de la plupart des événements de sport automobile, toutes les Nissan Micra de course participantes avaient exactement le même équipement, ce qui a véritablement permis aux pilotes les plus talentueux de se démarquer.

Les véhicules de la Coupe Nissan Micra 2015 étaient équipés du moteur 4 cylindres à DACT de 1,6 L avec double injection et système de contrôle de la distribution à variation continue (CVTC) double et de la boîte manuelle à 5 rapports, comme sur la Micra de série.

Plus de 25 Nissan Micra se sont affrontées chaque fin de semaine durant les courses, lesquelles ont duré deux heures, soit 30 minutes d’essai, 30 minutes de qualification et deux courses de 30 minutes.

Cette série s’adresse aux jeunes conducteurs de kart, au Canadien moyen qui souhaite faire ses débuts dans la compétition automobile, ou à quiconque souhaitant connaître la poussée d’adrénaline procurée par les voitures de course.

En résumé, la Coupe Nissan Micra est faite pour les passionnés de sports automobiles qui recherchent le plaisir et le frisson de la course, sans dépenser des sommes extravagantes.

