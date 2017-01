Frédéric Vasseur quitte Renault Sport F1 Team

L’information a été officialisée par le constructeur français ce matin

Cette confirmation sonne comme un coup de tonnerre à quelques semaines de début de la saison 2017.

Alors que Renault Sport F1 Team poursuit d’arrache-pied son travail sur la remplaçante de la R.S.16, la formation française doit faire face au départ de son Team Principal Frédéric Vasseur.

Arrivé dans l’encadrement de l’écurie du Losange pour le retour de Renault en tant que constructeur à part entière l’an passé, Frédéric Vasseur sortait d’une période fructueuse avec son équipe ART Grand Prix et avait décidé de relever le défi de la F1.

Sous sa houlette, Renault a réalisé un retour contrasté en 2016, avec une neuvième place au championnat, mais un important travail de fond réalisé en coulisses pour ré-organiser l’ancienne équipe Lotus au côté notamment de Cyril Abiteboul, directeur de Renault Sport Racing, qui conserve pour sa part son poste.

Frédéric Vasseur avait débuté en tant que directeur de la compétition, avant d’être nommé Team Principal en juillet dernier, alors que Cyril Abiteboul rejoignait de son côté les locaux d’Enstone en Grande-Bretagne pour trouver une synergie plus efficace avec Viry-Châtillon.

« Après une première saison consacrée à relancer et reconstruire son équipe de F1, Renault Sport Racing et Frédéric Vasseur ont décidé de se séparer par accord mutuel à compter d’aujourd’hui. Les deux parties souhaitent conserver les bonnes relations de travail expérimentées et espérent que cela puisse prendre une nouvelle forme dans le futur. » mentionne le communiqué du Losange.

Renault a choisi de faire confiance en 2017 à l’Allemand Nico Hülkenberg, que Vasseur avait cotoyé en F3 Euro Series et en GP2 chez ART, avec deux titres à la clé. La marque française dévoilera sa future monoplace le 21 février prochain, juste avant le début des essais hivernaux de Barcelone.

source: Autohebdo.fr