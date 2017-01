Courses d’accélération et spectacle hommage à Bon Jovi

Impressionnantes motoneiges et Rock à Valcourt

À un mois de la présentation de la 35e édition du Grand Prix Ski-doo de Valcourt présenté par Intact Assurances, les préparatifs vont bon train au circuit Yvon-Duhamel.

La météo clémente et l’abondance de neige des dernières semaines facilite jusqu’à présent le travail de l’équipe de terrain souligne la directrice générale Marie-Pier Lemay.

COURSES D’ACCÉLÉRATION

Encore une fois cette année, les amateurs de sensations fortes et de puissance seront comblés le samedi 11 février avec la présentation des courses d’accélération.

Dès 14h les pilotes des différentes catégories se succéderont dont les impressionnantes motoneiges en classe « Outlaws » ultra modifiés. Dès 16 heures, les finales en mettront plein la vue alors que Alain Daunais de La Prairie et le Néo-Brunswickois Kyle Tucker tenterons de conserver leurs titres dans les grosses classes.

Quelques pilotes québécois et des maritimes ont déjà confirmé leur présence à ce rendez-vous annuel. La piste, tout comme le calibre, sont uniques à Valcourt selon le pilote expérimenté Jeannot Fortier

Petits et grands sont également invités à assister aux feux d’artifice présentés tout juste après les finales de courses d’accélération.

SPECTACLE HOMMAGE À BON JOVI

La soirée se poursuivra sous le chapiteau Ski-doo avec le spectacle hommage à Bon Jovi , « Raise Your Hands » . Jesse Racicot (La Voix) et ses musiciens, nous promettent un spectacle des plus rock et électrisant où les hits du mythique band se succéderont!

L’accès au spectacle est inclus à l’achat d’un billet d’entrée du samedi ou du passeport 3 jours. À minuit, la dernière navette prendra le départ en direction de Valcourt.

PRÉVENTE TOUJOURS EN COURS

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt présenté par Intact Assurances est le plus grand événement sportif de l’hiver au Québec. L’ambiance électrisante, la compétition intense et les performances époustouflantes des athlètes rendent l’évènement totalement festif.

Le Grand Prix de Valcourt est le seul événement à présenter cinq types de courses sur des pistes de glace et de neige au cours dʼun même week-end. Les meilleurs pilotes professionnels du continent américain seront sur place pour tenter de décrocher les grands honneurs dans leur catégorie respective. C’est un événement à ne pas manquer!

Les amateurs doivent se hâter avant le 3 février sʼils veulent se procure à prix avantageux leurs billets.. On peut commander maintenant à la billetterie en ligne, ou en téléphonant au numéro sans frais : 1-866-532-7543.

À propos du Grand Prix de Valcourt

Lancé en 1983, le Grand Prix présente cette année son 35e anniversaire le week-end du 10 au 12 février 2017. Tous les grands noms de la course de motoneige ont connu un moment de gloire au cours de leur carrière sur le circuit Yvon Duhamel de Valcourt. Le plus prolifique est certainement le Canadien Blair Morgan qui a remporté huit victoires en snocross.

Par contre, les réalisations de la famille Wahl de Greenbush originaire du Minnesota, David, Terry et Dustin, ont été les plus spectaculaires. Au total, c’est douze triomphes dans la catégorie reine sur le légendaire anneau de glace qu’on signé la famille Wahl.

Quatre remportés par David entre 1988 et 1994, six par son neveu Terry entre 1995 et 2003, et les deux triomphes du fils de David, Dustin en 2008 et 2009.

Les victoires les plus populaires auprès du public à Valcourt ont bien entendu été enregistrées par le pilote Québécois Jacques Villeneuve en 1986, 2005 et 2006.

source: Grand Prix Ski-Doo de Valcourt