NASCAR : – Toyota dévoile sa nouvelle Camry

Une Toyota Camry affichant un nouveau design sera alignée en 2017 dans la série reine de la Nascar

En 2016, Toyota avait mis fin à la domination de Chevrolet au championnat Constructeurs, en empochant son premier titre dans la série reine de la Nascar depuis ses débuts en 2007. Pour 2017, la marque japonaise alignera une version revue de sa Camry, basée sur le modèle de route.

La nouvelle Camry prendra le relais de la précédente version, apparue en 2015. Les écuries qui alignent la Toyota en course, notamment Joe Gibbs Racing et Furniture Row, ont été impliquées très tôt dans le développement, mené par TRD et Calty Design Research.

Les principales évolutions se concentrent en particulier sur la partie avant de la voiture.

La nouvelle Toyota Camry sera présente en piste dès le 18 février au Clash de Daytona en Floride, avant l’ouverture du championnat au Daytona 500, le 26 février prochain.

Photos Toyota Camry

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © Nascar Media / Toyota)