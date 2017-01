Trophée Andros-C2 : Franck Lagorce replace Mazda au sommet

Lagorce a retrouvé le chemin de la victoire à Isola 2000

Le pilote de la Mazda 3 a remporté sa première course de l’année lors de la seconde journée du Trophée Andros à Isola 2000.

Franck Lagorce courait après son premier succès avec Mazda sur cette édition 2016-2017 du Trophée Andros. Il aura fallu attendre l’épreuve d’Isola 2000 (Alpes-Maritimes) pour ce retour au premier plan des Mazda 3.

Meilleur temps des manches qualificatives devant Jean-Baptiste Dubourg (Renault Clio) et Jean-Philippe Dayraut (BMW M2), Lagorce laissait le temps référence de la Superpole à Dubourg, mais s’élançait toutefois en pole de la finale.

Une position qui va profiter au poleman, qui maîtrisera les assauts de Jean-Baptiste Dubourg jusque sous le drapeau à damier. Jean-Philippe Dayraut complète le podium de la finale devant Olivier Panis (Audi A1).

Benjamin Rivière (Mini) complète le top 5 devant Olivier Pernaut (Mazda 3) et Bertrand Balas (Peugeot 3008). Aux portes de la Superpole, avec un sixième temps en manches qualificatives, Benoît Tréluyer (Audi A1) prend seulement la huitième place de la finale.

Au classement de la journée, Franck Lagorce s’impose devant Jean-Baptiste Dubourg et Jean-Philippe Dayraut. Dubourg reprend ainsi un point au général sur le Toulousain, toujours leader avant le retour du Trophée Andros à Serre-Chevalier.

Olivier Panis, Benjamin Rivière, Olivier Pernaut et Benoît Tréluyer suivent au classement du jour devant Bertrand Balas et Nico Jamin (Mazda 3). Le champion USF 2000 aux États-Unis en 2015 progresse d’un rang par rapport à la course d’hier.

Didier Thoral (Mazda 3) s’impose à nouveau en Elite et signe le doublé ce week-end devant Margot Laffite (Mazda 3) qui a pris le meilleur sur Eddy Bénézet (BMW M2). Vincent Beltoise empoche la course en Trophée Electrique.

Classements Trophée Andros

course 1:

Clt Num Pilote Véhicule Q1 Q2 Pnt Manches Finale Total 1 6 Jean-Philippe DAYRAUT B.M.W. M2 1 (3.00,282) 2 (3.01,057) 47 15+1 63 2 3 Benjamin RIVIERE MINI Countryman 3 (3.01,134) 4 (3.01,696) 44 14 58 3 5 Olivier PANIS AUDI A1 Quattro 2 (3.00,396) 13 (1.39,346) 43 13 56 4 1 Jean-Baptiste DUBOURG RENAULT Clio 3 5 (3.01,471) 1 (3.00,461) 43 12 55 5 2 Franck LAGORCE MAZDA 3 4 (3.01,403) 3 (3.01,162) 42 9 51 6 8 Olivier PERNAUT MAZDA 3 6 (3.02,559) 5 (3.01,866) 37 11 48 7 10 Benoît TRELUYER AUDI A1 Quattro 8 (3.06,930) 7 (3.06,432) 35 10 45 8 12 Bertrand BALAS PEUGEOT 3008 7 (3.03,024) 6 (3.03,550) 36 6 42 9 9 Gérald FONTANEL B.M.W. M2 11 (2.22,108) 8 (3.07,162) 34 8 42 10 4 Nicolas JAMIN MAZDA 3 12 (2.12,757) 9 (3.10,582) 33 7 40 11 11 Gilles STIEVENART B.M.W. M2 9 (3.14,105) 10 (3.12,166) 32 5 37

course 2 :

Clt Num Pilote Véhicule Q1 Q2 Pnt Manches Finale Total 1 2 Franck LAGORCE MAZDA 3 1 (3.08,661) 11 (1.39,174) 49 15+1 65 2 1 Jean-Baptiste DUBOURG RENAULT Clio 3 2 (3.08,733) 11 (1.35,325) 45 14 59 3 6 Jean-Philippe DAYRAUT B.M.W. M2 5 (3.10,914) 1 (3.11,877) 45 13 58 4 5 Olivier PANIS AUDI A1 Quattro 3 (3.09,547) 2 (3.12,895) 40 12 52 5 3 Benjamin RIVIERE MINI Countryman 6 (3.11,394) 3 (3.13,948) 40 11 51 6 8 Olivier PERNAUT MAZDA 3 7 (3.11,759) 4 (3.15,243) 36 10 46 7 10 Benoît TRELUYER AUDI A1 Quattro 4 (3.10,717) 10 (2.27,909) 37 8 45 8 12 Bertrand BALAS PEUGEOT 3008 8 (3.11,845) 5 (3.15,772) 35 9 44 9 4 Nicolas JAMIN MAZDA 3 11 (3.19,737) 6 (3.15,963) 34 6 40 10 11 Gilles STIEVENART B.M.W. M2 10 (3.18,427) 8 (3.23,590) 32 7 39 11 9 Gérald FONTANEL B.M.W. M2 9 (3.14,280) 7 (3.19,538) 33 5 38

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © Trophée Andros / B. Bade)