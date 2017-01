Fernando Alonso trouve la F1 actuelle ennuyeuse

Mais les années Prost-Senna n’étaient pas mieux

Beaucoup de fans se plaignent que la Formule 1 actuelle ne soit pas captivante, et certains regrettent avec nostalgie les temps où Ayrton Senna et Alain Prost s´affrontaient sur la piste.

Cette ère leur évoque des images fortes, avec des pilotes qui étaient érigés en héros, qui poussaient leur pilotage jusqu´à la dernière limite.

Mais pour Fernando Alonso, cette période tant plébiscitée par le public n´est pas du tout si excitante.

« La Formule 1 était en ce temps-là ennuyeuse. Si tu regardais les courses de 1985, 1988 ou de 1992, tu dormirais tout le long, parce qu´il n´y avait que les deux McLaren à voir.

Le 4e avait un tour de retard et il y avait entre toutes les voitures un écart de 25 secondes. 10 voitures ne terminaient pas la course parce que la fiabilité n´était pas terrible » constate-t-il pour Motorsport Total.

L´Espagnol trouve que la Formule 1 actuelle n´est pas meilleure.

« La Formule 1 est même aujourd´hui tout aussi ennuyeuse qu´à cette époque. »

Cependant, le pilote McLaren remarque une constante : les pilotes sont selon lui glorifiés seulement une fois leur carrière terminée.

« Les pilotes des années 80 sont des immenses champions et des idoles. Dans la génération actuelle, Hamilton ou Vettel sont des idoles uniquement pour les enfants qui roulent maintenant en kart. Avant la fin de ta carrière ? Tu es critiqué. »

Pour Alonso, la meilleure période en Formule 1 sont les années 2000. A cette époque, il y avait bien plus de constructeurs en lice, comme BMW ou Toyota, bien plus de sponsors et l´arrivée de nouveaux pays au calendrier a contribué à faire augmenter le nombre de fans.

« L´audimat et le nombre de personnes dans les gradins étaient à leur maximum. »

Finalement, certains détails, qui n´ont pas été suffisamment bien pensés pour faire durer cet état de grâce, ont eu raison de cet âge d´or du sport.

« Les coût étaient faramineux, la technologie était trop compliquée – et pas mal de constructeurs sont partis. »

Le Taureau des Asturies en est convaincu : la catégorie reine n´est plus aussi excitante parce que les monoplaces ne sont plus poussées à leurs limites.

« Grâce aux ressources, aux budgets et aux technologies en notre possession, les voitures pourraient être des machines fantastiques, qui pourrait faire sauter les limites de la physique pour les êtres humains. Au lieu de cela, on s´assied dans un engin dans lequel on a l´impression de conduire une voiture de Grand Tourisme. Ca ira mieux en 2017 ! »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com