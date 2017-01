Dakar : Battre les Peugeot sera difficile selon Nani Roma

Le pilote Toyota est le seul à rester au contact des 3008 DKR de Peterhansel, Loeb et Despres

L’ancien vainqueur de l’épreuve avoue cependant que les Peugeot 3008 DKR seront difficiles à battre.

Ce dimanche, au regard du classement général au moment où le Dakar observe la traditionnelle journée de repos, Nani Roma apparaît comme le mieux placé pour empêcher un triplé Peugeot à Buenos Aires.

Quatrième à 5’35 » de Stéphane Peterhansel, le mieux placé des pilotes Toyota après l’abandon de Nasser Al-Attiyah et les multiples problèmes de Giniel de Villiers, peut toujours rêver à la victoire finale.

« Cela a été une semaine très positive, explique le vainqueur de l’épreuve en 2014 avec Mini. C’est un Dakar avec une navigation compliquée … À chaque kilomètre, vous avez le sentiment que vous perdez du temps si vous faites des erreurs.

Alex (Haro Bravo) et moi travaillons très bien, nous sommes très bien ensemble, et nous sommes surtout très calmes. »

Malgré un souci technique lors de la troisième étape, la mécanique a relativement épargné l’Espagnol. C’est du côté de la performance pure qu’il faut chercher une nuance sur les possibilités de Roma.

Alors que le diamètre des brides d’admission d’air a été uniformisé cette année, avec une réduction de 39 à 38 mm pour les 3008 DKR et une augmentation à 38 mm pour les Hilux, Roma confesse cependant que la Toyota souffre en altitude face à ses rivales.

« Pour être honnête, en altitude, nous trouvons qu’il est difficile de suivre la Peugeot, commente Roma. Vendredi, nous l’avons vu quand nous avons été dépassés par Stéphane et Loeb, qui allaient très vite.

Clairement, ils ont beaucoup moins de perte de puissance que nous en altitude, d’autant qu’ils sont plus légers. Nous devons donc attendre à des altitudes inférieures. »

La fin de parcours pourra donc être plus favorable à Roma dans sa quête de succès. Avant cela, l’étape marathon qui débutera lundi entre La Paz et Uyuni, et les multiples zones de navigation à venir pourraient également modifier la hiérarchie.

Mikko Hirvonen (Mini), au contact des Peugeot avant l’étape de vendredi et 42′ perdues après des soucis d’orientation, peut en témoigner.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © DPPI / F. Le Floch)