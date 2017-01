Rebellion Racing aux avant-postes au Roar

L’écurie suisse effectue son grand retour de l’autre côté de l’Atlantique

Avec la Oreca 07 n°13 engagée sur les manches de la North American Endurance Cup en IMSA, s’est montrée la plus rapide lors de la première session du Roar Before the Rolex 24, grande répétition avant les 24 Heures de Daytona en Floride (28-29 janvier).

Sur le tracé floridien, Neel Jani a réalisé le meilleur temps en 1’39″164 et devance la Cadillac DPi-V.R n°10 du Wayne Taylor Racing de Ricky Taylor de 332 millièmes. Champion 2016, Dane Cameron place sa Cadillac DPi-V.R n°31 du Action Express Racing au troisième rang à près de deux secondes.

En PC, Buddy Rice, vainqueur des 500 miles d’Indianapolis en 2004, hisse la Oreca FLM09 du BAR1 Motorsports aux avant-postes de la catégorie avec le meilleur temps réalisé en 1’44″025, 64 millièmes devant Sebastian Saavedra (Starworks Motorsports).

Corvette et Ford ont entamé un mano-à-mano en GTLM puisque Jan Magnussen permet à Corvette de prendre les devants avec un meilleur tour bouclé en 1’44″760, près de trois dixièmes devant la Ford GT de Ryan Briscoe, suivie par la voiture-soeur de Dirk Müller et la seconde Corvette C7.R de Tommy Milner.

Les BMW M6 de Kuno Wittmer et Bill Auberlen suivent au classement devant la première Porsche 911 RSR de Patrick Pilet. La Ferrari 488 Risi Competizione de Toni Vilander et la seconde 911 RSR de Kevin Estre complètent le classement GTLM.

En GTD, l’Audi R8 LMS du Land Motorsport, où l’on retrouve le Français Jules Gounon, a dominé les débats avec un tour référence établi par Connor de Phillippi en 1’47″629. Tristan Vautier place la Mercedes-AMG GT3 du SunEnergy1 Racing en seconde position.

Classement Session 1 Roar Before the Rolex 24

source: Autohebdo.fr