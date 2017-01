Mazda dévoile les livrées de ses RT24-P DPi

Mazda Motorsports alignera deux RT24-P DPi en IMSA Sportscar Championship cette saison

Mazda a levé le voile sur les livrées des n°55 et n°70, actuellement engagées sur le Roar Before the Rolex 24, répétition générale avant les 24 Heures de Daytona (Floride), les 28 et 29 janvier prochains.

La n°55 de Bomarito – Nunez, épaulés par Spencer Pigot à Daytona, sera parée d’une livrée rouge, quand le gris a été retenu pour la n°70 confiée à Tom Long et Joel Miller, rejoints en Floride par le Canadien James Hinchcliffe.

source: Autohebdo.fr