WeatherTech SportsCar Championship : James Hinchcliffe sur une Mazda pour Daytona

SpeedSource a annoncé le line-up complet pour la saison 2017

Ainsi que pour les prochaines 24H de Daytona, première manche du WeatherTech SportsCar Championship.

Les deux Mazda RT24-P sont donc au complet depuis cette après-midi. En effet Mazda Motorsports a dévoilé sa liste de pilotes qui défendront les couleurs de la marque japonaise sur la saison entière ainsi que lors des prochaines 24H de Daytona.

Pour la troisième année consécutive, on retrouve les mêmes pilotes en 2017. Sur la n°55 on verra Tristan Nunez et Jonathan Bomarito se partager le volant alors que sur la n°70, il s’agira de Tom Long et Joel Miller.

Pour accompagner ces quatre pilotes lors du double tour d’horloge floridien, Mazda s’est fournis dans le championnat IndyCar.

On retrouvera ainsi, et ce pour la cinquième année de suite depuis 2012, James Hinchcliffe. Le canadien épaulera Long et Miller sur la n°70.

Comme l’année dernière à Daytona mais également Sebring, Watkins Glen ainsi que Road Atlanta, Spencer Pigot se retrouvera derrière un volant Mazda mais sera cette fois, associé à Bomarito et Nunez.

Le Roar Before the 24 se déroulera ce week-end avant les 55èmes 24H de Daytona les 28 et 29 janvier 2017.

source: www.us-racing.com par Sylvain LE MOUEE (photo © Mazda)