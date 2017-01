Esteban Ocon : « Dans les points à chaque course »

C’est en novembre dernier que Esteban Ocon a appris son passage chez Force India en vue de la saison 2017

Le Français, titularisé chez Force India pour 2017, est revenu avec nous sur sa nomination au sein de l’écurie de Vijay Mallya et sur ses attentes pour la saison à venir.

En rejoignant la quatrième force du plateau 2016, l’ancien champion d’Europe de F3 et ancien vainqueur des GP3 Series franchit une nouvelle marche dans sa carrière.

Avec l’expérience accumulée tant en course avec Manor Racing depuis la Belgique (en remplacement de l’Indonésien Rio Haryanto), qu’en essais avec Mercedes ou Renault en 2016, Ocon vise à aider Force India à poursuivre sur la lancée d’une saison dernière plus que réussie.

« L’objectif de Force India en 2017 est le Top 3 chez les constructeurs, nous avoue le Français. Cela signifie qu’il va falloir passer devant un « gros ». Il peut y avoir une redistribution totale des cartes l’an prochain.

Avec l’arrêt du système des jetons, qui limitait énormément le développement des moteurs, les écarts devraient se réduire plus facilement. L’ordre établi peut être bouleversé et c’est pour cette raison que l’on me demande d’être opérationnel tout de suite. »

Sans phase d’adaptation attendue, Esteban Ocon se fixe toutefois un but très précis en tête. « J’ai signé deux ans, mais la première année n’est pas pour apprendre : mon objectif est d’être dans les points à chaque course, et de viser le Top 5 le plus souvent possible.

Aussi, mes neuf Grands Prix 2016 me seront très utiles car je suis déjà dans l’environnement F1 et j’ai appris plusieurs circuits que je ne connaissais pas. Mais je vais découvrir Melbourne, Shanghai, Monaco ou encore Bakou…

Je vais aussi découvrir un nouvel équipier, Sergio Pérez, le pilote référent de l’équipe. C’est un « client », l’un des sept meilleurs pilotes du plateau selon certains experts. Mais il faudra le battre, comme les autres. »

source: Autohebdo.fr – par Jean-Claude Romec