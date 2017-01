Dakar – Nasser Al-Attiyah renonce

Nasser Al-Attiyah devra attendre pour une troisième victoire sur le Dakar

Retardé de plus de deux heures hier après avoir arraché une roue, Nasser Al-Attiyah ne pourra pas poursuivre le Dakar 2017.

L’un des grands favoris est au tapis. Double vainqueur de l’épreuve et deuxième du classement général avant l’étape d’hier, Nasser Al-Attiyah avait arraché une roue de son Toyota Hilux au niveau du kilomètre 414 entre San Miguel de Tucuman et San Salvador de Jujuy, et perdu dans sa mésaventure plus de deux heures sur le vainqueur du jour Stéphane Peterhansel.

Si le Qatari espérait poursuivre pour notamment pouvoir viser les victoires d’étapes, les dégâts sur le châssis du Hilux étaient finalement trop sérieux et l’abandon inéluctable pour Al-Attiyah.

Avec les déboires de Giniel de Villiers (pression d’essence), seul Nani Roma reste au contact des Peugeot de Sébastien Loeb, Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel et de la Mini de Mikko Hirvonen.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel