Dakar : Despres l’emporte à Tupiza

Propulsé d’emblée aux avant-postes en début de spéciale

Cyril Despres (Peugeot) a maintenu le rythme tout au long de la journée entre San Salvador de Jujuy en Argentine et Tupiza en Bolivie, pour s’offrir son premier succès avec la 3008 DKR sur le Dakar.

Le Français s’est battu tout au long de la journée avec Nani Roma (Toyota), mais c’est finalement Mikko Hirvonen (Mini) qui prend la deuxième place à 10’51 » devant Nani Roma, 3e à 12’51 ».



Longtemps troisième de la spéciale, Carlos Sainz (Peugeot) est reporté bloqué dans un ravin comme l’a confirmé Cyril Despres à l’arrivée.

Stéphane Peterhansel (Peugeot) conclut provisoirement au 4e rang après s’être un temps perdu dans les premiers kilomètres et perd 15’15 ».

Sébastien Loeb (Peugeot) concède de son côté 22’13 » après avoir rencontré selon ses propos un souci au niveau du turbo.

Cyril Despres va s’emparer des commandes de l’épreuve ce soir en Bolivie.

Commentaire de Després:

« Ce n’était pas une journée parfaite, puisqu’on a fait une petite bêtise vers le km 60 qui nous fait perdre deux ou trois minutes. Mais c’était une vraie étape du Dakar, avec plein de pièges. Si on m’avait dit que j’allais gagner une étape sur mon troisième Dakar, je ne l’aurais pas cru. Surtout que nous avons fait jeu égal avec Carlos alors qu’il imprimait un gros rythme. Une chose, c’est d’en gagner une, et l’autre c’est la manière. Il y avait plein d’erreurs à commettre, et nous n’en avons pas fait… en tout cas moins que les autres. »

Résultat de la spéciale

source: Autohebdo.fr et Dakar.com