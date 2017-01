Dakar : Stéphane Peterhansel remporte la troisième étape

Le Français a profité des déboires du Qatari

Stéphane Peterhansel (Peugeot) s’est finalement imposé au terme de la troisième étape du Dakar 2017.

Le Français a notamment profité des déboires du Qatari, longuement arrêté après avoir, selon ASO, arraché une roue, pour s’envoler définitivement vers le succès ce mercredi. Peugeot signe même le triplé grâce à Carlos Sainz et Sébastien Loeb, pointés à 1’54 » et 3’08 ».



Un temps en lice pour empêcher le triplé du Lion, Mikko Hirvonen (Mini) échoue finalement à 4’34 » et prend la quatrième place provisoire. Plus d’informations à suivre, notamment sur les positions de Giniel de Villiers et Nani Roma (Toyota) qui ont également rencontré des soucis dans la dernière partie de la spéciale.

Résultat de la troisième étape

source: Autohebdo.fr