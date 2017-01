Stroll élu sportif de l’année 2016 au Québec

Belle récompense pour Lance

Lance Stroll a été élu sportif de l’année 2016 au Québec par les sections sportives du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Le nouveau pilote titulaire de Williams F1 a accompli un sans-faute en Formule 3 la saison dernière, en remportant le titre, cinq manches avant la fin du championnat.

Il est ainsi devenu le premier pilote nord-américain titré en F3, et le plus jeune, à 17 ans.

« Je ne tiens rien pour acquis comme pilote de course. D’être reconnu dans mon propre pays pour mes exploits en course automobile est très valorisant. Je ne remercierai jamais assez Le Journal de m’avoir choisi comme athlète de l’année, » a déclaré Stroll.

« Je me prépare à vivre en 2017 le défi le plus important de ma carrière et je suis impatient de piloter en F1. Je ne réside plus au Canada depuis quelques années, mais jamais je n’oublierai mes racines. »

« Un gros merci encore pour cette belle reconnaissance, et j’ai bien hâte de rencontrer tous les amateurs de course et les lecteurs du Journal qui viendront m’encourager en juin prochain à l’occasion du Grand Prix du Canada. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com (photo Williams – DR- Nextgen-Auto.com)