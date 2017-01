Simon Pagenaud, Pilote de l’année AUTOhebdo

Grâce à une saison 2016 l’ayant vu dominer l’IndyCar Series et conquérir le cœur des fans américains

Le Poitevin succède au palmarès de Pilote de l’année AUTOhebdo à Lewis Hamilton.

Vous êtes Pilote de l’année AUTOhebdo, ça signifie quoi pour vous ?

Ça fait plaisir de voir comment ce titre en IndyCar a été perçu un peu partout et particulièrement chez moi, en France. Un océan nous sépare avec l’Europe et ça n’est pas évident de faire parler de soi.

J’ai été surpris par les retours, notamment quand je suis rentré faire cette tournée médiatique en France. Recevoir le volant d’or par la FFSA, c’est très plaisant car la Fédération m’a beaucoup aidé.

Venant d’une famille n’ayant aucun lien avec la compétition automobile, j’en avais bien besoin. Notamment, en premier lieu, en faisant réaliser à mes parents que j’avais les capacités de faire carrière.

Cela me surprend de devancer d’aussi grands noms, à commencer par Romain Dumas, qui est quand même champion du monde d’Endurance et vainqueur des 24 Heures du Mans. J’ai l’impression de rafler toutes les mises cette année et c’est super gratifiant.

source: Autohebdo.fr – par Thibaut Villemant