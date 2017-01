NASCAR : Premier Series ou Cup ? La NASCAR continue de réfléchir

Monster Energy a beau être le sponsor officiel de la première division de la NASCAR à partir de 2017

L’appélation de la première division de la NASCAR est toujours soumis à réflexion.

La Truck, c’est la troisième division nationale, la XFINITY (Du nom du sponsor – ndlr),la deuxième et enfin la Cup la première. Depuis 1971 le terme Cup est le diminutif de la première division de la NASCAR et ce quelques soient les sponsors titres, Winston, Nextel et Sprint.

Avec l’arrivée de Monster Energy la possibilité de supprimer le terme Cup au profit de Premier Series a un temps été évoqué et malgré la révélation du terme Monster Energy NASCAR Cup Series il y a quelques jours, le choix n’est toujours pas entériné du côté des officiels.

Le vice-président de la NASCAR en charge du marketing a indiqué, que le terme Premier Series ne devrait pas jouer un rôle important en terme de marketing, est-ce à dire que le terme ne sera pas utilisé ?

“Les choses sont encore fluides et le seront tout au long des vacances en janvier. Pour l’instant je ne sais pas si cela fait partie du plan ou nous. Ce que nous essayons de faire est de ne rien exclure, mais je pense que le logo et le nom que vous avez vu (Monster Energy NASCAR Cup Series – ndlr) est déjà un léger changement par rapport au passé.” – Jill Gregory, vice-président NASCAR

Cup ou Premier Series, pour l’instant rien n’est décidé du côté des officiels, affaire à suivre.

source: us-racing.com Geoffroy LETTIER