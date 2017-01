Max Verstappen veut encore battre des records

Leitmotiv : toujours donner le meilleur

Max Verstappen a soufflé fin septembre dernier ses 19 bougies, ce qui fait de lui le pilote le plus jeune du plateau de la saison 2016.

Mais malgré son jeune âge, le jeune homme a déjà battu plusieurs records, ce que beaucoup de ses aînés sur la grille n´ont pas pu faire.

Il est notamment le pilote le plus jeune qui a piloté lors d´un Grand Prix et qui a marqué des points en catégorie reine, mais surtout, avec sa victoire au Grand Prix d´Espagne, il est le plus jeune pilote à avoir remporter un Grand Prix de Formule 1.

Le pilote Red Bull ne compte pas s´arrêter en si bon chemin.

« En tant que pilote, tu veux toujours gagner des courses et des championnats, c´est très clair » déclare-t-il lorsqu’on lui demande s’il vise les records de Michael Schumacher.

« C´est très difficile de parvenir aux 91 victoires de Michael, tout comme ses 7 titres de champion de monde. Il faut toujours se montrer exigeant, peu importe si tu y arrives ou pas, tu dois toujours te pousser toi-même, pour constamment atteindre le meilleur.

Est-ce que cela suffit pour remporter 7 titres de champion du monde ? Il faut aussi un peu de chance. Il faut rester longtemps dans la bonne écurie. Je veux gagner des courses, c´est mon but premier. Quand tu remportes beaucoup de courses, alors tu peux te battre pour remporter le titre de champion de monde. »

Verstappen sait ce qu´il veut et rien ne pourra l´empêcher de continuer son ascension irrésistible : même pas les critiques qui se sont multipliées cette année à son encontre. Il a une technique : ne pas s´intéresser à ce qu´on peut dire de lui.

« Cela aide à te détendre et à faire sortir le meilleur de toi-même. Au bout du compte, je sais quelles personnes je dois écouter et sur lesquelles je dois me concentrer. On est toujours critiqués, même quand on gagne des courses. Il y a des gens qui critiquent Lewis (Hamilton). C´est OK pour moi, il y en a toujours dans le sport. »

Franz Tost a dit de son ancien poulain qu´il est égoïste. Ce que le principal intéressé assume complètement.

« S´il (Tost) dit qu´un bon pilote de Formule 1 doit être ainsi, alors c´est un compliment. Je n´ai pas de problème avec ça, parce que je suis tout simplement ainsi. Je suis comme ça depuis l´époque où je roulais en kart. Finalement, nous ne sommes pas ici pour nous faire des amis.

Nous sommes ici pour nous battre, afin de décrocher le meilleur résultat. Nous ne sommes pas ici pour, à la fin, rester dans les mémoires comme le gentil garçon, celui qui est agréable et avec lequel on aime aller dîner. Je préfère rester dans les mémoires pour des bons résultats. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com