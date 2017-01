Comme le veut la tradition désormais en Formule e

Le vote pour attribuer à trois pilotes un surplus de puissance en course est ouvert pour la eRace disputée à Las Vegas le 7 janvier prochain.

Pour voter, le site internet dédié est l’une des possibles solutions, ou les internautes peuvent utiliser l’application officielle, disponible pour Android ou iOS (Apple).

Les réseaux sociaux Instagram (en envoyant une photo avec les hashtags #FanBoost et #NomduPilote) et Twitter (avec un tweet mentionnant les hashtags #FanBoost et #NomduPilote) peuvent également être utilisés.

