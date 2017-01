Depuis deux ans, Williams n’arrive plus à bien développer sa voiture

Williams a déçu cette saison

Auteur d’une deuxième partie de saison moyennement convaincante, surtout face à son concurrent direct Force India.

Se prendre les pieds dans le tapis technique

La monoplace de cette année, rétive, inconstante, n’a pas répondu à la hauteur des attentes.

En 2014, Williams avait parfaitement négocié le virage du changement réglementaire en développant une monoplace capable d’aller chercher la pole en Autriche ou la 3e place au classement des constructeurs. 2015 a marqué un léger déclin dans les performances, mais c’est surtout en 2016 que l’écurie de Grove a reculé dans la hiérarchie générale.

Aujourd’hui, Claire Williams le reconnaît volontiers : Williams est allé dans le mauvais sens en termes de développement technique.

« En 2013, nous avions une voiture pleine de problèmes et nous voulions changer cela. Je pense qu’après la saison 2014, en 2015 et en 2016, nous sommes partis dans la mauvaise direction avec notre travail de développement et les évolutions apportées en cours de saison.

Donc je pense que la base de départ véritable de la voiture était vraiment solide. Mais en termes de philosophie de développement de la voiture, et dans le contexte d’un règlement stable, il y a peu de marge pour manœuvrer dans ce même environnement réglementaire, et je pense que cela a aggravé ce problème. »

La mauvaise performance 2016 de Williams ne tient donc pas à un manque de ressources budgétaires, conclut Claire Williams. Cela ne pourra donner qu’encore plus de regrets à toute l’écurie, alors que Force India a réussi à faire mieux avec moins !

« Nous ne pouvons compenser cette mauvaise orientation en jetant de l’argent par les fenêtres, parce que nous ne l’avions pas pour basculer vers une direction différente dans le développement. Nous n’avons pas cette capacité, mais je ne pense pas que notre résultat en 2016 ait été le résultat de notre budget.

Je ne voudrais pas que l’on parle de contraintes pesant sur notre écurie parce que je pense que nous avons un budget sain, les finances de notre business – vous pouvez le voir dans nos résultats annuels cette année – étaient solides. Nous n’avons simplement pas pris les bonnes décisions. »

