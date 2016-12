Yves Matton : « Ramener au moins un titre mondial en 2018 »

La Citroën C3 WRC 2017 sera engagée dès le Monte-Carlo en janvier

Pour son retour officiel en Championnat du Monde des Rallyes, Citroën Racing veut avancer étape par étape, avec une C3 WRC très attendue.

Après des semaines et des semaines d’essais, la Citroën C3 WRC 2017 s’apprête à prendre dans quelques jours le départ du Rallye Monte-Carlo en ouverture du prochain Championnat du Monde.

La voiture aux chevrons, qui sera notamment confiée au Britannique Kris Meeke, à l’Irlandais Craig Breen et au Français Stéphane Lefebvre en 2017, sera l’arme du retour de la marque française en Mondial, après un passage réussi sur le front du WTCC avec trois couronnes Constructeurs et trois sacres pour l’Argentin José Maria Lopez.

Face aux Hyundai i20, Ford Fiesta et Toyota Yaris, la C3 a profité de l’expérience passée de Citroën dans son processus de développement. « Le timing était tel que notre planning de développement était plus compact que pour n’importe lequel de nos précédents programmes, souligne Yves Matton, directeur de Citroën Racing.

Même avec notre expérience, il ne fallait pas perdre de temps pour dessiner et développer la voiture. Le savoir-faire de l’équipe nous a permis d’accumuler les kilomètres sans ennui majeur. Sans cette expertise, nous aurions été incapables de tenir ces délais. »

Le patron de la division course de Citroën veut toutefois nuancer le statut supposé de la C3 WRC, régulièrement placée comme l’une des principales favorites pour la prochaine saison. Les objectifs pour 2017 restent également clairs. « Quand je lis certains commentaires, je constate que beaucoup s’attendent à une C3 WRC performante dès la première course.

Il est certain que la pression sera sur nos épaules. L’équipe n’est peut-être plus aussi rodée qu’avant et nous aurons besoin d’un temps d’adaptation. Comme toujours, nous faisons preuve d’humilité face aux défis.

En 2017, nous voulons gagner des courses à la régulière, en battant nos concurrents. Puis en 2018, nous aurons pour objectif de ramener au moins un titre mondial à la maison. »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo: © Citroën Racing)