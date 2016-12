Bilan 2016 – Mercedes : Championne incontestée mais tiraillée

L’équipe a encore monopolisé l’attention et les victoires lors de cette saison 2016 de Formule 1

Le duel intense entre Rosberg et Hamilton a conduit sur un sacre inédit du premier cité… et sur un épilogue inattendu. Retour sur la dernière saga de la guerre des étoiles !

Les chiffres importants :

Place au classement constructeurs : 1ère, championne du monde !

Nombre de points marqués : 765

Meilleur résultat : 1er x19

Hamilton x10 : Monaco, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Allemagne, États-Unis, Mexique, Brésil, Abu Dhabi

Rosberg x9 : Australie, Bahreïn, Chine, Russie, Europe, Belgique, Italie, Singapour, Japon

Meilleure qualification : 1er x20

Hamilton x12 : Australie, Bahreïn, Espagne, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Malaisie, États-Unis, Mexique, Brésil, Abu Dhabi

Rosberg x8 : Chine, Russie, Europe, Hongrie, Allemagne, Belgique, Singapour, Japon

Main basse sur la première génération hybride

Mercedes est toujours autant à l’aise avec cette époque des V6 turbocompressés. L’année 2016 n’a pas échappé à la règle. Quelle performance collective de la part de la firme de Brackley !

Les Flèches d’Argent n’auront laissé que des miettes à la concurrence. Et encore : il a fallu un accrochage des deux voitures en Espagne et une casse-moteur en Malaisie pour éviter le sans-faute ! En soi, la W07 n’aura réellement été malmenée qu’à Monaco, par la Red Bull de Daniel Ricciardo.

Même si c’est bien Lewis Hamilton qui a triomphé dans les rues de la Principauté, bien aidé il est vrai par un arrêt raté par les mécaniciens du pilote australien. Nico Rosberg a aussi fait triompher Mercedes à Singapour, une terre qui fut pourtant bien hostile en 2015 !

L’équipe dirigée par Toto Wolff a bien appris de ses (rares) erreurs, en améliorant tous les domaines possibles, comme sur le plan technique. Inspirée par ses devancières, la W07 a repris notamment la base de l’aileron avant de la W06, en y ajoutant un « S-duct ». En revanche la boîte à air au sommet de la voiture, ou les pontons latéraux ont été considérablement modifiés, sans que cela n’entrave la fantastique marche en avant côté résultats.

Dans tout cela, les observateurs ont été ébahis par la capacité de réaction de l’équipe technique. Citons pour preuve la préparation remarquable du nouveau Grand Prix d’Europe à Bakou avec un aileron arrière spécialement apporté pour l’occasion, et testé dès le précédent week-end à Montréal.

Jusqu’en fin de saison, Mercedes a jouée le jeu en apportant des retouches aux monoplaces de Rosberg et d’Hamilton.

Le tout propulsé par le moteur le plus performant du plateau, fort de 775 chevaux environ ; et un fameux « bouton magique » utilisé à plusieurs reprises cette saison en Qualifications, qui pousserait temporairement le moteur près des 1000 chevaux !

Sur le plan comptable, l’équipe Mercedes a donc terminé cette saison avec un total impressionnant de 765 points, qui se situe dans la moyenne des deux dernières éditions, en prenant compte que le calendrier 2016 comptait 21 courses, pour seulement 19 lors des deux années précédentes. La moyenne de points marqués par l’écurie allemande cette saison s’est en fait élevée à 36,4 points par course, contre 37 en 2015 et 36,9 en 2014.

Si l’on voulait faire la fine bouche, il conviendrait de noter que le nombre de doublés le dimanche est en baisse, avec seulement 8 pour 2016, contre 12 pour 2015. En revanche, la domination en Qualifications s’est encore un peu plus étendue avec 35 places en première ligne cette saison de la part des deux pilotes, record de ces trois années passées.

Sur la piste, les monoplaces argentées étaient imbattables, au sens propre comme figuré. Les deux pilotes ne se sont fait dépasser sur la piste en tout et pour tout… que sept fois ! (4 dépassements subis Rosberg et 3 pour Hamilton)

De toutes ces courses, il est toutefois difficile de tirer une domination plus épatante qu’une autre. Soulignons quand même le Grand Prix de Hongrie où Ricciardo, troisième, termina à 27 secondes du vainqueur : Lewis Hamilton !

Avec ce troisième titre consécutif, Mercedes s’inscrit un peu plus dans la légende de la Formule 1, en rejoignant trois noms prestigieux. Seuls Mclaren (1988-1991), Ferrari (1975-1977 et 2000-2004) et Red Bull (2010-2013) ont réussi à marquer autant leur époque dans un intervalle aussi réduit.

La saison 2016 de Mercedes s’est rapprochée de 1988, grande année de l’équipe Mclaren, qui avait remporté 15 courses sur 16, soit un ratio exceptionnel de 93,75% !

Un match des pilotes en plusieurs temps : Rosberg en sort enfin vainqueur !

Après une légère accalmie et la domination de l’Anglais en 2015,l’affrontement au sommet de la Formule 1 a repris de plus belle. Dès l’entame de la saison, l’ancien pilote Williams faisait la bonne affaire en récoltant quatre succès à la suite, de l’Australie jusqu’à la Russie.

De son côté, Hamilton a dû faire face à des problèmes mécaniques en Chine (parti dernier sur la grille !) et à Sotchi (parti 10e) ; et également à un accrochage avec Bottas au premier virage à Sakhir qui lui aura couté la deuxième place face à Räikkönen à l’arrivée.

Dans l’ensemble, chacun a eu son bon moment. Hamilton ayant surtout dominé la période estivale, de Monaco jusqu’à Hockenheim fin Juillet. Rosberg faisait lui une bonne rentrée et gagnait coup sur coup Spa, Monza et Singapour. Puis, la chance de sa vie se dessina réellement : l’abandon moteur d’Hamilton à Sepang combiné à sa victoire à Suzuka a fait basculer la saison.

L’enfant de la Principauté reprenait les commandes du championnat et devenait le grand favori. Menacé par les quatre victoires consécutives de l’ancien sociétaire de Mclaren lors des quatre dernières courses, Rosberg a dû garder son sang-froid et ne surtout pas craquer.

Attaqué par Verstappen à Mexico, sur la corde raide sous la pluie d’Interlagos, provoqué par Hamilton à Abu Dhabi ; l’Allemand a appliqué son plan d’une course à la fois et respecté l’ordre de marche de terminer deuxième à chaque occasion.

En ce sens, observer les statistiques de ce duel est un exercice très intéressant : l’écart est infime ! Contrairement à 2014, Lewis Hamilton a pris le dessus sur Nico Rosberg en Qualifications avec un score global de 12-9 en confrontation directe (Rosberg avait glané 11 poles à l’époque, contre 7 pour Hamilton).

En revanche, le score est beaucoup plus serré le dimanche, avec 10-9 pour Hamilton, et autant de victoires pour les deux hommes. La régularité de Rosberg -bien aidé il est vrai par une mécanique plus fiable- se ressent aussi dans les tours effectués dans le top 10 : 1189 pour le champion 2016 contre 1158 pour le triple champion du monde. Soit un ratio de près de 94% de tours passés dans les dix premiers en 2016 pour le pilote frappé du numéro 6 !

Dés lors, malgré les déboires d’Hamilton, l’excellente régularité de Rosberg a fait son oeuvre. Comme lors des Qualifications, où il aligna une série de 27 séances terminées dans les deux premiers, record du genre ! (qualifié deuxième en Autriche, il fut pénalisé après coup d’un recul de cinq places sur la grille pour un changement de boîte de vitesses)

Malgré les critiques faites sur son manque de panache, ses courses à Bakou et Singapour resteront comme deux moments forts de la construction de son titre. Dans les deux cas, il prit un net avantage sur Lewis Hamilton, en réglant correctement sa machine dans la première situation; puis il résista à des assauts de dernière minute sur des pneus usés face à un Ricciardo lancé à toute vitesse en pneus super-tendres frais dans l’autre.

Revers de la médaille, ce match de tous les instants entre Rosberg et Hamilton a encore mis à rude épreuve leurs dirigeants. Les deux principales illustrations sont ces deux contacts en Espagne et en Autriche. Une sensation étrange parcourt les fans au terme de cette saison car paradoxalement, il n’y a guère eu plus de combat direct sur la piste entre les deux hommes. Il n’en reste pas moins que la pression a été terrible, surtout pour le Germanique, dés Suzuka.

Assurer l’avenir sans le champion en titre

Par conséquent, Nico Rosberg a pris tout le monde de court le vendredi 2 décembre lors de la remise des prix de la FIA, en annonçant sa retraite des circuits !

Une décision difficile à prendre, qui symbolise l’apogée de sa carrière ; lui qui vient d’atteindre son objectif ultime dans la discipline reine : rejoindre son père Keke au palmarès, champion du monde en 1982 !

Dés lors, le début d’inter-saison de l’équipe s’est intensifié, avec la recherche du remplaçant idéal. Le casting s’est vite réduit à deux hypothèses crédibles : Pascal Wehrlein et surtout Valtteri Bottas.

Le nom de Fernando Alonso était quant à lui celui de la grosse cote. Toute la difficulté pour Mercedes est de trouver un pilote rapide, fin développeur et pouvant se libérer rapidement de son contrat.

Managé par Toto Wolff et motorisé par Mercedes chez Williams, Bottas tient à cette heure la corde. D’autant que la firme de Grove a déjà l’accord de Massa pour revenir à leurs côtés une dernière saison.

Battu pour la deuxième fois par son équipier en carrière (après Button chez Mclaren en 2011), Lewis Hamilton aura ainsi à cœur de retrouver le top de la Formule 1 en 2017. Malgré les affres de la dernière course à Abu Dhabi, le désormais deuxième pilote le plus victorieux de tous les temps (53 victoires) sera sans nul doute le leader naturel de Mercedes.

Mais l’équipe sera t-elle toujours tout en haut de la feuille des temps ? Il faudra pour cela gérer le changement de réglementation, notamment sur le domaine aérodynamique. D’autant que Red Bull sera certainement présent au rendez-vous.

Quoi qu’il en soit, Mercedes a déjà laissée sa marque dans le livre d’or de la Formule 1 avec ces trois saisons de succès sans interruption.

source: http://www.motorsinside.com