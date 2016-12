Pennzoil™ présente la classe Pro en 2017

Shell Lubrifiants Canada est de retour pour une deuxième saison avec le Super Tour

En 2017, la marque de commerce Pennzoil™ sera le commanditaire officiel de la classe Pro.

Quel que soit votre secteur et la spécialisation de votre équipement, les produits et services Shell sont conçus pour fournir une valeur ajoutée à vos opérations.

En tant que chef de file des huiles moteur, Pennzoil™ offre une gamme de produits novateurs pour protéger et optimiser les voitures de tourisme et les moteurs de course haute performance. C’est donc sans surprise que Pennzoil™ est fier de renouveler son partenariat avec Frog Promotions et le Super Tour.

‘’Avec l’excellente visibilité que nous avons reçue l’an dernier, il était important pour nous de poursuivre notre entente avec le Super Tour’’, affirme Guy Bélanger directeur national des ventes chez Shell Lubrifiants Canada.

Merci à Stéphane Tremblay, Guy Bélanger ainsi qu’à toute l’équipe de Shell Canada et Pennzoil pour supporter le sport de l’accélération au Canada en s’associant avec le Super Tour.

source: Frog Promotions / Super Tour