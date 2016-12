Arrivabene : « Donner à nos pilotes une voiture capable de gagner »

Lors de la traditionnelle conférence de presse de fin d’année

Le Team Principal de la Scuderia Ferrari a tenu à rappeler que ses pilotes, et notamment Sebastian Vettel, restaient toujours motivés.

L’encadrement de la Scuderia Ferrari le rappelle sans discontinuer : le renouveau entamé il y a maintenant plusieurs années doit porter à terme ses fruits. Mais il est aussi vrai que l’on attendait l’écurie de Maranello plus à son avantage cette saison, où ni Sebastian Vettel, ni Kimi Räikkönen n’ont été en mesure de s’imposer.

Une situation compliquée en piste, mais aussi en coulisses avec le remaniement dans l’équipe technique en cours de saison suite au départ de James Allison. Mais Maurizio Arrivabene a souhaité couper court aux rumeurs de démotivation, qui ont notamment émergé à propos de Sebastian Vettel.

« Sebastian était encore récemment ici, travaillant au simulateur et il a répété le fait qu’il veut gagner avec Ferrari. C’est à nous de donner à nos pilotes une voiture capable de le faire. » a clamé le Team Principal.

Dans cette optique, la réglementation technique modifiée l’an prochain pourra-t-elle servir de tremplin à un retour aux avant-postes de Ferrari ? « Il y a tellement de changements aux règles relatives à l’aérodynamique, souligne Mattia Binotto, responsable du département technique.

Nous verrons des voitures beaucoup plus rapides dans les virages et plus performantes à l’accélération et au freinage. Il n’y a rien ici à Maranello qui fait que nous ne soyons pas capables de construire une telle voiture … C’est juste une question de temps. »

Binotto met également en avant un aspect qui pourrait se révéler essentiel l’an prochain, la capacité de réaction des équipes. « C’est ce qui nous manquait à certaines occasions cette année, rappelle l’Italien. Nous devons être capables d’introduire de nouvelles solutions avant que les autres ne le fassent. »

source: Autohebdo.fr -Pierre Tassel