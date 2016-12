Castroneves et Hinchcliffe à la ROC

Helio Castroneves et James Hinchcliffe disputeront pour la première la Race of Champions prévue les 21 et 22 janvier à Miami

Les deux pilotes d’IndyCar retrouveront Kyle et Kurt Busch, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Travis Pastrana, Scott Speed, Sebastian Vettel, Jenson Button, Felipe Massa, David Coulthard, Tom Kristensen, Petter Solberg, Tony Kanaan et Juan Pablo Montoya.

Deux pilotes issus de l’Amérique du Nord et d’Amérique Latine sélectionnés par les organisateurs seront choisis pour affronter Helio Castroneves et James Hinchcliffe.

source: Autohebdo.fr