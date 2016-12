France 3 diffusera à nouveau le GP de France en 2017 et 2018

France Télévisions avait déjà proposé aux téléspectateurs français l’épreuve du Mans en 2016

Après un retour en 2016 sur cette épreuve emblématique, France Télévisions poursuit l’aventure du Grand Prix de France Moto et proposera aux téléspectateurs de vivre en direct les éditions 2017 et 2018 de l’étape française du circuit MotoGP™.

Rendez-vous sur France 3 le dimanche 21 mai 2017 en direct de la mythique piste du Circuit Bugatti au Mans pour vivre l’édition 2017 du Grand Prix de France Moto.

Les meilleurs pilotes du monde seront en piste, avec, parmi eux, le Français Johann Zarco, qui, après deux titres mondiaux consécutifs en Moto2™, se lance cette saison en MotoGP™, la catégorie reine.

Il aura à cœur de briller sur ses terres face aux stars des circuits, tels que Marc Marquez et Valentino Rossi, ou Jorge Lorenzo, vainqueur de l’édition 2016 du Grand Prix de France.

Toute l’actualité du circuit MotoGP™ sera par ailleurs à suivre, tout au long des saisons 2017 et 2018, dans les différents journaux télévisés et magazines sportifs de France Télévisions, en particulier dans Stade 2 et Tout le Sport, ainsi que sur le site et les applications francetvsport.

source: MotoGP.com