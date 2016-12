ZEREX™ nommé commanditaire officiel de la classe Super Pro

Frog Promotions et le Super Tour sont fiers de conclure une entente avec la compagnie Valvoline

Valvoline et sa marque de commerce ZEREX™ qui devient le commanditaire officiel de la classe Super Pro pour la prochaine saison d’accélération.

Depuis plus de 70 ans, ZEREX ™ protège les meilleurs véhicules avec un antigel de qualité.

ZEREX™ est le chef de file de la technologie faisant appel à des compositions chimiques approuvées par les plus grands manufacturiers automobile et recommandées par la plupart des équipementiers de véhicules utilitaires légers et de machinerie lourde sur le marché.

Avec plus de 23 millions de voitures et camions sur la route au Canada, ZEREX™ offre aux consommateurs la composition chimique qui convient à leur véhicule, telle qu’elle est prescrite par les constructeurs.

» C’est avec une grande fierté que la famille Valvoline s’associe avec le Super Tour pour cette deuxième saison » affirme André Michaud, gérant de territoire chez Valvoline.

M. Michaud confirme du même coup que Valvoline sera partenaire du Super Tour pour les prochaines années.

Merci aux gens de chez Valvoline Zerex™ de faire confiance à Frog Promotions et au Super Tour pour promouvoir leur entreprise.

source: Jérôme Beaulieu – Directeur marketing Frog Promotions / Super Tour