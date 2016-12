La troupe Modlite Québec vous souhaite…

Un très « Joyeux Noël et une Bonne Année 2017 »

Après une très fructueuse saison de courses sur terre battue où tous les participants ont pu s’en donner à cœur joie et ainsi assouvir leur passion.

Il est maintenant temps de prendre un petit repos, une trève de quelques jours avant de se remettre à l’ouvrage afin de préparer les bolides avec soin en vue de la prochaine saison 2017 qui s’annonce encore plus palpitante.

Lors de la saison 2016 nous avons fêté notre 5e anniversaire sous l’appellation Modlite Québec et bientôt place à la 6e saison et nous avons tous vraiment très hâte.

Ces vœux s’adressent également à tous les promoteurs qui ont cru et qui croient de plus en plus à notre présence sur leur tracé afin de compléter positivement le programme de la soirée; nous ne voudrions certainement pas oublier tous les officiels ainsi que tout le personnel, du premier jusqu’au dernier de ces mêmes pistes qui nous rendent si agréable notre présence à nos soirées de courses…. sans vous, rien ne serait possible!

Nos vœux ne seraient certainement pas complets en négligeant de mentionner tous les commanditaires qui ont si positivement accepté de supporter la série Modlite Québec tout au long de la dernière saison et qui le feront encore en 2017; un très grand merci à vous tous et au plaisir de se revoir dans les puits prochainement.

Modlite Québec sera la saison prochaine LA série à surveiller de par la qualité des pilotes en pistes mais aussi par la très grande discipline qui sera exigée à tous par notre Président Martin Fleurent ainsi que par tous les membres de la direction récemment élue.

De plus déjà quelques nouveaux pilotes ont récemment joint les rangs de la troupe Modlite Québec ce qui assurera aux amateurs des finales enlevantes et surtout très corsées avec un groupe d’environ vingt bolides et plus en piste à chaque soirée comptant pour les points de championnat.

Merci et encore merci à tous nos supporteurs, nous serons de retour pour la prochaine saison en grande force pour votre bon plaisir, d’ici là, bonne saison hivernale à tous.

Pour plus d’informations sur notre série, acquérir un bolide de qualité en vu de la saison 2016 ou tout simplement connaître les pilotes et admirer ces superbes bolides à l’échelle 5/8 de leurs grands frères Modifiés, visitez régulièrement notre site internet :

http://www.modlitequebec.com

source: Réjean « Regg » Ouellet Relationniste Modlite Québec