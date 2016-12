Michael Shank Racing a confirmé les équipages de ses Acura NSX GT3

Les 2 NSX sont inscrites dans la catégorie GTD pour les 24 Heures de Daytona (Floride) les 28 et 29 janvier.

Andy Lally et Katherine Legge seront rejoints par Mark Wilkins et Graham Rahal sur la n°93 tandis que Ozz Negri évoluera avec Jeff Segal, Tom Dyer et Ryan Hunter-Reay sur la voiture soeur.

source : Autohebdo.fr