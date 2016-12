FFSA Karting – Une bonne saison 2016

Les orientations prises par la Commission Nationale de Karting ont continué à porter leurs fruits en 2016

De grands changements sont attendus pour l’année prochaine.

La saison qui vient de s’achever a enregistré un très bon niveau de fréquentation, notamment du côté des jeunes pilotes et des coupes de marque. La pression de la génération montante s’est d’ailleurs fait sentir dans toutes les catégories, un signe très encourageant pour l’avenir.

Les chiffres de fréquentation des épreuves fédérales en 2016 sont sensiblement équivalents à ceux de la saison dernière. Plus de 1300 participations aux compétitions FFSA Karting ont été comptabilisées dans les Championnats et Coupes de France, sans compter l’Endurance.

De belles progressions ont été relevées en Minime/Cadet (+9%), mais aussi en Rotax Max (+12%), Rotax Max Master (+29%) et X30 Senior (+47%). La moyenne des onze meetings de la saison, hors Superkart et Endurance, s’établit à 100 pilotes par épreuve, avec des valeurs maximales de 187 concurrents à Lavelanet début juillet et 192 à Laval fin juillet.

Lors de la cérémonie des Trophées du Sport Automobile, organisée le 12 décembre à Paris, 18 titres de Champions de France Karting ont été célébrés pour Jimmy Hélias en Minikart, Enzo Joulié en Minime, Hadrien David en Cadet, Vincent Marserou en Nationale,

Charlotte Morelli chez les Féminines, Nicolas Godard de Donville en Handikart, Théo Pourchaire en OK-Junior, Jean-Baptiste Simmenauer en OK, Adrien Renaudin en Rotax Max, Nicolas Duchateau en Rotax Master, Yann Bouvier en X30 Senior, Gérard Cavalloni en X30 Master, Hubert Petit en KZ2, Yannick Savard en KZ2 Master, Nelson Bondier en KZ2 Long Circuit, Grégory Guilvert en KZ2 Master Long Circuit, Peter Elkmann en Superkart et l’équipage Sarthe RTKF 2 de Maxime Bidard, Victor Compère et William Godefroid en Endurance.

Les huit Coupes de France ont récompensé Jimmy Hélias en Minikart, Eliott Vayron en Minime, Hadrien David en Cadet, Rehane Gany en Nationale, Florian Venturi en OK, Antoine Poulain en KZ2, Émilien Grosso en KZ2 Master et Peter Elkmann en Superkart.

Les changements seront importants en 2017, à commencer par les nouvelles tranches d’âge des jeunes pilotes consécutives au nouveau règlement international de la CIK-FIA ou la mise en place des spoilers détachables de type CIK-FIA pour réduire les mauvais comportements en piste.

La FFSA lancera également un tout nouveau Championnat de France Junior Karting, une formule monotype clé en main destinée à détecter et former les talents de demain. Toutes ces nouveautés seront détaillées prochainement.

La FFSA félicite chaleureusement ses Champions et remercie tous ceux qui se sont investis pour la réussite de la saison Karting 2016 en souhaitant à tous les passionnés de cette magnifique discipline d’excellentes fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 2017 pour des courses encore plus belles !

source: FFSA Karting