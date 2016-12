Dr. Ullrich : « Il y avait des signes »

Au moment où il s’apprête à laisser sa place à Dieter Gass

Le Dr. Wolfgang Ullrich est revenu dans AUTOhebdo sur son parcours avec Audi en Endurance.

Vous attendiez-vous à cette annonce ?

Ce fut une surprise pour tout le monde. Après, si l’on regarde les semaines précédentes, il y avait des signes. À deux reprises, j’ai présenté au comité directeur les perspectives d’avenir. Mais, à la fin, j’ai compris que la décision était irrévocable et que cela ne servait à rien d’insister.

À partir de là, c’est à moi de faire en sorte que ça se fasse le plus proprement possible et je m’y attelle. Nous n’avions aucune équipe en Formule e et une partie des troupes travaillant sur l’hybride en LM P1 va y être transférée. Beaucoup vont travailler sur nos voitures de série.

Pourquoi, en 1998, Audi a choisi de se lancer en Endurance ?

… Après de longues discussions, le choix s’est porté sur Le Mans. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de la course la plus difficile et la plus connue à travers le monde. Nous avons estimé qu’il s’agissait du meilleur endroit pour promouvoir notre marque.

À cette époque, le vainqueur faisait plus de kilomètres en vingt-quatre heures qu’une Formule 1 en une saison. Et parfois avec une vitesse moyenne plus élevée. Plus vite et plus longtemps avec une seule voiture, un seul moteur et une seule boîte de vitesses, c’était clairement plus intéressant.

Avez-vous des regrets ?

On ne peut pas parler de regrets, mais l’ombre au tableau reste l’accident de Michele (Alboreto, décédé le 25 avril 2001 pendant une séance d’essais menée par Audi sur le Lausitzring, en Allemagne. Ndlr).

Nous pourrions nous demander pourquoi nous n’avons pas songé plus tôt à installer des capteurs de pression pneumatique. Cet accident nous a poussés à développer puis à installer cette technologie que personne n’utilisait hormis l’IndyCar, sous une forme très différente, sur ovales…

source: Autohebdo.fr