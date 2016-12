Jean-Sébastien Sauriol devient ambassadeur

Pour Pneus Yokohama

Pneus Yokohama (Canada) a le plaisir d’annoncer que le coureur automobile professionnel et moniteur chevronné Jean-Sébastien Sauriol représentera désormais Pneus Yokohama à titre d’ambassadeur de l’entreprise.

« Nous sommes heureux de pouvoir mettre nos produits en valeur avec la collaboration de quelqu’un d’aussi compétent que Jean-Sébastien, qui jouit d’une expérience unique en compétition internationale », a commenté Diana Colosimo, directrice de la stratégie de marque chez Pneus Yokohama (Canada).

« Ce nouveau partenariat nous permettra de rejoindre nos clients actuels et potentiels partout au pays, et de donner une notoriété à nos excellents pneus de performance par le biais de manifestations comme des cours de conduite et des événements chez les détaillants. »



« Je suis honoré de me joindre à une équipe aussi prestigieuse que Pneus Yokohama (Canada) », a déclaré pour sa part Jean-Sébastien Sauriol, le fondateur de Ice Driving Canada, une école de conduite hivernale.

« Impliqué dans le sport automobile depuis longtemps, y compris trois ans au Japon comme pilote, j’ai depuis longtemps de l’admiration pour les produits Yokohama, car ils sont synonymes de grande qualité, de performances supérieures et d’ingénierie inventive.

J’ai très hâte de pouvoir contribuer à la promotion de ces pneus un peu partout au pays, et pour de nombreuses années à venir. »

À propos de Jean-Sébastien Sauriol Récipiendaire d’une bourse de l’école Jim Russell en Formule 2000, Jean-Sébastien a couru en Formule Vauxhall en Angleterre et en Formule Toyota au Japon.

Il a participé à de nombreuses épreuves d’endurance en Europe et aux États-Unis d’Amérique. Récemment, Jean-Sébastien a participé au lancement de la Impreza 2017 de Subaru. En 2010, il a terminé quatrième aux 24 heures de Dubai, et il participe encore actuellement à des courses d’endurance.

Moniteur de pilotage professionnel au Canada et aux États-Unis depuis 2001, il est considéré comme l’un des moniteurs les plus expérimentés sur ce continent. En tant que coureur professionnel, facilitateur et spécialiste en produits, des fabricants automobiles recourent souvent à lui pour des lancements nord-américains de produits.

En 2014, il a fondé Pilotage sur glace Canada (Ice Driving Canada), une école de pilotage sur glace qui a maintenant acquis une renommée internationale et dont il est le moniteur en chef. Jean-Sébastien est également chroniqueur pour Tire News et CAM Auto. Pour plus de renseignements à son sujet, rendez-vous sur www.jssauriol.com.

Pneus Yokohama (Canada) met en marché et distribue des gammes complètes de pneus hauteperformance, tourisme, pour camionnettes et camions commerciaux de même que pour l’exploitation minière, la foresterie et la construction. L’entreprise exploite au Canada de nombreux centres de distribution afin de répondre aux besoins de plus de mille détaillants indépendants et de plus de 3 000 magasins de détail. tire.yokohama.ca/

source: Sophie Desmarais – Elliott