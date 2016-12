NASCAR : La valse des Charters se poursuit

À un peu plus de deux mois de l’ouverture de la saison 2017 de la première division de la NASCAR

Les prêts de places dans le top-36, pour assurer d’être au départ de toutes les courses, continue.

Alors que les règles des places des charters sont ainsi faites qu’une place ne peut être louée qu’une fois (une saison) sur une période de cinq saisons, de plus la NASCAR se réserve le droit de supprimer la place de charter à une équipe qui a terminé dans les trois dernières des équipes faisant toute la saison pour l’attribuer à une autre équipe.

Récapitulatif des changements réalisés.

La Tommy Baldwin Racing, qui arrête son activité en NASCAR, a vendu la place qu’elle détenait avec la n°7 à la Leavine Family Racing pour la Chevrolet n°95 qui sera pilotée par Michael McDowell.

La HSsott Motorsports a également mis fin à son activité en NASCAR et a vendu la place qu’elle détenait avec la n°15 à la Premium Motorsports, mais cette dernière n’a pas encore indiqué si elle utilisera cette place pour la n°55 ou la n°98. Par ailleurs, les pilotes de la Premium Motorsports n’ont pas encore été annoncés.

L’une des annonces de l’inter-saison concerne le départ de Greg Biffle de la Roush Fenway Racing et la restructuration de l’écurie qui passe de trois à deux voitures dans la division reine de la NASCAR. L’équipe de Jack Roush a choisi de louer sa place à la JTG Daugherty Racing qui alignera une seconde voiture, la n°37 pour Chris Buescher.

La Go FAS Racing a choisi de louer le Charter qu’elle disposait avec la n°32 à la Wood Brothers Racing afin de bonifier la valeur de cette place, la Wood Brothers Racing ayant signé de meilleurs résultats que la Go FAS Racing en 2016.

D’autre part, la Go FAS Racing a terminé dans les trois dernières en 2016 et est donc menacé de se voir retirer sa place par la NASCAR au profit d’une autre écurie.

La Circle Sport, qui engage la n°33, louait sa place à la Leavine Family Racing en 2016. Elle a récupéré sa place et ne peux donc plus la louer en 2017. L’écurie n’a donc plus que deux options, l’utiliser ou la vendre.

En choisissant de passer de deux à une structure, la Richard Petty Motorsports a loué sa place et vendu six châssis à la Go FAS Racing pour la n°32, puisque celle-ci s’était séparée de sa place pour la louer à la Wood Brothers Racing.

En 2016 la HScott Motorsports a pu aligner la Chevrolet n°46 sur l’ensemble des courses grâce à une place qu’elle louait à la Premium Motorsports.

Le bail d’un an étant terminé, la Premium Motorsports a récupéré sa place qu’elle a vendue à la Furniture Row Racing qui engage une seconde voiture en 2017, la n°77 pour le rookie Erik Jones.

La place détenue par la Premium Motorsports était menacée, puisque la n°46 a terminé dans les trois dernières parmi les voitures faisant toute la saison.

Mots Clés Charter / Leavine Family Racing / Premium Motorsports / Roush Fenway Racing / JTG Daugherty Racing / Go Fas Racing / Wood Brothers Racing /

source: us-racing.com par Geoffroy LETTIER