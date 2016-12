NASCAR Cup: Target lève également le pied en NASCAR

Si Target sera toujours le sponsor principal de la Chevrolet n°42 dans la première division de la NASCAR

La marque n’apparaitra que sur une poignée de courses en 2017.

Après avoir annoncé à la fin du mois de juillet son retrait de l’IndyCar, Target continue de réduire son implication dans le monde du sport automobile et c’est une fois encore la Chip Ganassi Racing qui en fait les frais, cette fois en NASCAR

En effet, selon une information rapportée par le Sports Business Journal, Target sera de retour en 2017 dans la première division de la NASCAR avec Kyle Larson, mais pour un nombre de courses allant de cinq à dix, alors que la saison 2017 est la dernière du contrat liant l’écurie de Chip Ganassi à la marque.

Après vingt-sept années d’association en sport automobile, les deux entités seront elles encore étroitement liées en 2018 ? Il est bien évidemment trop tôt pour l’annoncer, mais cinq mois après son départ de l’IndyCar, cette annonce ne va pas dans le sens d’une prolongation de Target en NASCAR.

“C’est quelque chose sur lequel nous travaillons ensemble. Cela permet à Target de commercialiser ses marques avec Kyle, notre équipe et la NASCAR et nous laisse plus de latitude pour réagir aux opportunités qui se présentent. Tout le monde devrait en bénéficier.” — Steve Lauletta, Président de la Chip Ganassi Racing

Vainqueur au Michigan de sa première course en carrière dans la division reine de la NASCAR, Kyle Larson était sponsorisé par Target lors de ce succès, mais tout au long de la saison il a également été soutenu par Energizer batteries, Huggies, ou encore Axe.

