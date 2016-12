Tom Chilton abandonne le WTCC

Chilton quitte le WTCC pour revenir au BTCC après avoir signé un contrat avec Power Maxed Racing pour évoluer sur une Vauxhall

Après cinq saisons passées en WTCC, Tom Chilton va abandonner la scène du Championnat du monde des voitures de tourisme pour revenir au BTCC.

L’ancien pensionnaire du Sébastien Loeb Racing, 3e du Trophée Yokohama qui récompense les pilotes indépendants en 2015 avec Roal Motorsport, a signé un contrat avec Power Maxed Racing pour évoluer sur la seconde Vauxhall de l’écurie.

« Je suis ravi de revenir en BTCC. J’ai continué à suivre la discipline en tant que spectateur pendant que je roulais sur le WTCC et l’envie de revenir courir sur le sol britannique ne m’a jamais quitté, a commenté le Britannique de 31 ans.

De plus, c’est un rêve de reprendre le volant d’une Vauxhall Austra, une voiture que je connais et que j’apprécie beaucoup. Je suis certain que Power Maxed Racing sera aux avant-postes et que nous serons en mesure de jouer les podiums. »

Max Chilton est une figure du BTCC puisqu’il y a évolué de 2002 à 2011 en passant par le Barwell Motorsport, le Honda Racing, l’Arena Motorsport, le VX Racing, le Team Dynamics et le Team Aon. Son meilleur classement est la 5e place du Championnat obtenu en 2005 et 2010.

« Je connais Tom depuis un bon moment et j’ai suivi avec intérêt sa carrière, a ajouté Adam Weaver, le Team Principal de Power Maxed Racing. On sait qu’on avait tous les ingrédients l’an dernier pour réussir, mais c’est comme une recette de cuisine qu’on ne parvient pas à faire. J’espère que nous la réussirons l’an prochain. »

Le Power Maxed Racing a fini 14e du Classement Équipes sur les 19 structures engagées. Tom Chilton fera équipe avec Senna Proctor qui fera ses débuts dans la discipline.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis